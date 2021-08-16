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分析：神學士新政府仍將支持蓋達 但會較低調

中央社巴黎16日綜合外電報導
16日喀布爾街頭的神學士戰士。(美聯社)
16日喀布爾街頭的神學士戰士。(美聯社)

分析家表示，再度執掌阿富汗政權的神學士（Taliban，又譯塔利班）這回將以較低調方式支持境內的蓋達組織（Al-Qaeda），而非如上回首度執政時公開擁抱這個恐怖團體。

神學士1996年首度征服喀布爾（Kabul）後，這個伊斯蘭基本教義派政權提供蓋達組織避風港，讓他們能運作訓練營。神學士當時甚至稱蓋達的領袖賓拉登（Osama bin Laden）是阿富汗的「客人」。

美國在2001年遭遇911攻擊事件後，由於事件是在阿富汗境內策畫，因此當年神學士政權遭到報復被推翻。不過，即將上台的神學士當局這回預料會採取新的做法。

巴黎政治學院（Sciences Po）聖戰主義專家菲利俄（Jean-Pierre Filiu）告訴法新社：「2021年的神學士政府若和2001年不同，不會是因為他們讓自身的宗教蒙昧主義更溫和，而是他們不想再犯相同策略錯誤，盲目支持蓋達而丟掉政權。」

菲利俄預期，神學士還是會提供賓拉登接班人薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）和蓋達組織其他人士安全保護，原因是這兩個組織的成員之間有私交。

例如現代神學士的2名高階領導人哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）和雅庫布（Mullah Yaqoob），兩人的父親都曾和賓拉登有關聯。

此外，神學士現任領導人艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）2016年上台時，薩瓦里也大力讚揚他，稱呼他是「虔誠者的酋長」。

去年在美國前總統川普（Donald Trump）任內，華府斡旋與神學士達成一份協議，當中神學士承諾會防止聖戰士團體利用阿富汗作為基地。

不過，美國國防部前官員、智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）現任分析師魯賓（Michael Rubin）指出：「神學士從來都不會認真要和蓋達組織切斷關聯。我們也從不該以為他們是認真的。」

「畢竟這不是兩個政治或軍事團體要切斷彼此關聯，而比較像是兄弟或表親之間要切斷關係。」

神學士 美國 阿富汗

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