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東京單日新增近3千例 逾2萬人在家療養 氧氣機庫存告急

中央社東京16日綜合外電報導
圖為東京一家醫院照顧新冠病患。(美聯社)
圖為東京一家醫院照顧新冠病患。(美聯社)

日本東京都今天新增COVID-19確診2962例，創周一新高；重症患者達268例，連7天創新高紀錄。東京連日來持續超過2萬人在家療養，供在家民眾吸氧的「氧氣濃縮機」庫存告急。

日本放送協會（NHK）報導，東京今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診2962例，比上周一增加78例，再次寫下周一新高紀錄；今天並新增5例死亡。

此外，重症患者比昨天增加17例，達268例，連續7 天創新高。

報導指出，東京都因確診病例急速增加，從本月12 日起，在家療養人數連續4天都超過2萬人，昨天為2萬1256人，約是1個月前的10倍。

另外，昨天還有1萬3995人正在安排是要住院或是在家中或旅館療養，這個數字也創下新高。

因東京都在家療養的人數急速增加，為了因應部分在家病患突然症狀惡化卻無法馬上安排住院，東京都備有500台「氧氣濃縮機」，供前往患者家中出診的醫師借用。

東京都表示，借用氧氣濃縮機的需求高漲，原有的500台庫存到今天只剩下約30台到40台。

東京都因此緊急向廠商追加訂購氧氣濃縮機，要確保數量足以因應。

東京都這項業務負責人說，氧氣濃縮機的需求遠比想像中高，且借出時無法訂定歸還期限，難以預料何時可以收回機器，將進行調度，讓需要的人可以順利借到氧氣濃縮機。

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