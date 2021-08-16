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菲律賓Delta感染者暴增 首現Lambda本土病例

中央社馬尼拉16日專電

菲律賓疫情持續延燒，5月驗出Delta變異株占所有變異株比例僅3.81%，但7月大幅增加到42%。另外，菲國昨天通報驗出的首例Lambda變異株為本土病例，目前感染源不明。

菲律賓基因體中心（PGC）執行長薩洛瑪（Cynthia Saloma）今天在線上記者會指出，他們收到的COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）感染者樣本中，Delta變異株所占比例正迅速攀升。

薩洛瑪說：「根據（7月）全國提交給我們的樣本，Delta變異株占所有變異株的42%。」

她指出，今年5月和6月，菲律賓基因體中心驗出的Delta變異株占所有變異株比例分別為3.81%和5.84%。

薩洛瑪說，大馬尼拉地區樣本驗出Delta變異株的增加幅度最為顯著，從6月的10.56%暴增到7月的68%。

菲律賓今天通報新增1萬4610例COVID-19確診、27人不治，累計確診病例數達175萬5846例、3萬366人病逝。

馬尼拉都會區實施強化社區隔離（ECQ）類封城措施逾一週，但菲律賓COVID-19確診數居高不下，今天通報確診病例為疫情爆發以來第3高。

菲國衛生部次長維赫利（Maria Rosario Vergeire ）今天說，Delta變異株幾乎擴散到菲律賓全國各區，只剩菲國南部民答那峨島的卡拉加區（Caraga）尚未驗出Delta病例。

另一方面，菲律賓衛生部昨天通報驗出菲國首例Lambda變異株病例。這種變異株最早在秘魯被發現，但染疫者是菲國中部西維薩亞斯區（Western Visayas）一名35歲孕婦，並非海外歸國的菲律賓人。

維赫利接受電台訪問表示，這名染疫者「來自一組群聚病例」。至於這名孕婦如何染疫，目前不得而知。

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