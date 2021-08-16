疑接種輝瑞引心肌炎 星國少年心臟驟停 獲賠16.6萬美元

新加坡一名16歲青少年日前接種一劑輝瑞疫苗，幾天後心臟驟停。(美聯社)

新加坡 一名16歲青少年日前接種一劑輝瑞疫苗 ，幾天後心臟驟停。衛生部今天表示，這名青少年恢復情況良好，預計幾周後可出院。調查顯示，他很可能因接種疫苗引起心肌炎。

衛生部日前表示，這名青少年6月27日接種第一劑輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，6天後在健身房舉重，不久後在家昏倒，送醫急救。

經過一個多月治療，衛生部今天發布新聞稿表示，這名青少年恢復狀況良好，未來幾周可能就可以出院，但後續仍須持續復健一段時間，才能回到學校上課及恢復其他活動。

衛生部指出，調查發現，這名青少年因出現急性嚴重心肌炎而導致心臟驟停，心肌炎很可能是接種疫苗產生的嚴重不良反應，從事劇烈運動及經食用保健食品、能量飲料而攝取的大量咖啡因使情況加重。

在衛生部提供新幣22萬5000元（約16.6萬美元）的援助給這名青少年及家人。下，衛生部提供新幣22萬5000元（約16.6萬美元）的援助給這名青少年及家人。獨立臨床小組審核這名青少年的情況後認為，雖然他恢復情況良好，但之後還需要進一步治療及復健。

根據衛生科學局進行的監測，接種疫苗後出現心肌炎或心包膜炎的風險略微增加，但仍保持在每10萬劑0.48起的低風險。大部分出現這些症狀的人在接受治療後恢復情況良好。

當局也建議民眾，特別是青少年及年輕男性，避免在接種疫苗後的一周內進行劇烈運動。接種後若出現胸口痛、呼吸急促或心跳異常，應儘速就醫；若在接種第一劑信使核糖核酸（mRNA）疫苗後出現心肌炎，後續不應再接種第二劑mRNA疫苗。

此外，星媒報導，衛生科學局今天發布最新的疫苗安全監測報告指出，新加坡自去年12月30日啟動全國疫苗接種計畫以來，截至今年7月31日，共接獲9403起疑似不良反應通報，占所有接种疫苗數量的0.12%，其中389起為嚴重不良反應，包括嚴重過敏性反應。

報導指出，最常見的不良反應為紅疹、血管性水腫、蕁麻疹、暈眩、呼吸短促、胸口不適，通常幾天內就會緩解。

新加坡全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫目前使用的是輝瑞/復必泰和莫德納（Moderna）2款mRNA疫苗。

中國科興（Sinovac）疫苗的部分，在施打了10萬4061劑疫苗後，新加坡當局累計接獲47起不良反應報告，其中4起為嚴重不良反應。

新加坡先前採購科興疫苗，雖未將這款疫苗列入全國接種計畫使用，但允許當地私人醫療業者申請使用政府已購得的20萬劑科興疫苗，為希望接種的民眾施打。

據衛生部統計，截至8月14日，新加坡75%人口已完成疫苗接種，81%人口已至少接種一劑。