神學士將上台 國際忙撤僑 籲人道對待阿富汗人

神學士進入阿富汗首都喀布爾，國際社會除緊急撤離公民之外，也呼籲神學士人道對待阿富汗人。圖為一名即將撤離阿富汗的義大利衛生官員，與當地職員淚目相擁道別。(美聯社)

神學士 （Taliban）進入阿富汗 首都喀布爾，表示很快就會建立阿富汗伊斯蘭大公國，國際社會除緊急撤離公民之外，也呼籲神學士人道對待阿富汗人。以下是國際間對此的回應。

歐洲聯盟

歐盟 發言人表示，歐盟正與成員國商討，如何快速把在阿富汗的阿富汗籍員工與員工家屬安置到安全的地方。歐盟執委會基於安全因素，沒有透露在阿富汗的當地員工人數。

官員表示，歐盟外長明天將透過視訊召開緊急會議，商討阿富汗情勢。

歐盟外交官也表示，官員正在請求27個成員國，給在喀布爾執行歐盟任務的阿富汗籍員工及家屬核發簽證，人數預估在500至600人之間。歐盟執委會沒有核發簽證的權力。

愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）表示，愛爾蘭已經同意給45個阿富汗人免簽證待遇，預計再給100人這項待遇。

德國、法國

德國總理梅克爾（Angela Merkel）對同黨領導層表示，德國現在的重點在於撤離人員。「我們見證了艱難的時刻，現在必須專注於撤離任務。」

消息人士稱，梅克爾告訴同僚，德國或許需要從阿富汗撤離多達1萬人。當中包括2500名阿富汗籍員工，以及人權活躍人士、律師，和其他德國認為在神學士奪取喀布爾後，繼續留在那裡會有危險的人。

國會消息人士告訴法新社，梅克爾政府計畫取得國會授權，派遣「數百名士兵」前往阿富汗協助撤離。

法國的優先重點同樣擺在撤離公民與阿富汗籍同僚，將把這些人接送到阿拉伯聯合大公國的一處基地。國防部長帕利（Florence Parly）表示，有數十名法國公民正在等待撤離。

他表示，法國位在阿聯酋的這處基地將作為軍事中心，確保往返阿布達比與喀布爾之間，然後載返法國的工作。

紐西蘭

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）懇求神學士領導人維護阿富汗人權，准許女性繼續工作、受教育，並讓外國人以及想走的阿富汗人離境。

她在首都威靈頓召開記者會表示：「我想要再次懇求那些在這幾天作主的人，這也是國際社會一直以來呼籲的：請認可人權以及保障人民安全。」

阿爾登說：「我們想要看到婦女和女孩能夠繼續工作、受教育。這是她們受神學士統治時期無法享有的。」

她也表示，當局正在撤離紐西蘭公民，以及部分曾經與紐西蘭機構合作的阿富汗人。有37名阿富汗人曾與紐西蘭國防軍合作，這些人與他們的家屬將會被撤離。

澳洲

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲正努力把超過130名澳洲公民，以及取得人道簽證的民眾撤離阿富汗。

他呼籲神學士不要對平民施暴、有尊嚴地對待阿富汗政府官員及民選領導人，並准許人民離開阿富汗，「不要威脅或阻礙」。

澳洲國防部表示要派遣超過250人，協助公民以及持有簽證的民眾離開阿富汗。

英國

英國首相強生（Boris Johnson）的發言人今天表示，英國每天將撤離數以百計的英國國民與符合資格的阿富汗國民，而且只要狀況安全，就會繼續派飛機載人離開阿富汗。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天則說，神學士接管阿富汗是「國際社會的失敗」。華勒斯堅稱美國帶頭介入阿富汗戰爭20年「並非白費工夫、落得一場空」，但他指控西方強國沒有政治遠見。

不過華勒斯也說，英軍將不再重返阿富汗。

此外，義大利、捷克、荷蘭、芬蘭、阿聯酋、卡達等多國均宣布立刻撤離公民與外交人員。

義大利當局已經從喀布爾撤離70名使館員工與阿富汗籍職員。義大利國防部公布在喀布爾國際機場拍攝的影片顯示，乘客在夜色中爬上活動樓梯登機。

在撤軍前，義大利駐軍是阿富汗人數最多的外國軍隊之一。

捷克的第一架撤僑班機已經從喀布爾國際機場飛抵葡萄牙。捷克總理巴比斯（Andrej Babis）表示，機上載有46人。

這些人包括捷克公民、捷克使館的阿富汗籍員工，以及在北約任務時期，協助捷克的阿富汗籍翻譯人員及他們的家屬。

荷蘭國防部長白勒菲德（Ank Bijleveld）聲明，由於情勢不明朗，荷蘭軍方計畫派遣「多次」航班往返阿富汗，一架飛機已經在前往喀布爾的途中。

芬蘭表示立即關閉在喀布爾的大使館，直到情勢明朗，將有進一步通知，外交人員正在撤離阿富汗。

阿聯酋外交部聲明，外交官員都已經撤離阿富汗。卡達表示，正在盡力協助撤離外交官，以及想要離開阿富汗的國際組織外籍員工。

韓國外交部表示，喀布爾的使館「暫時」關閉，並將絕大多數員工撤離到中東的第三國。

韓國外交部指出，包括韓國駐阿富汗大使崔泰浩（Choi Taeho，音譯）等數名外交人員仍留在阿富汗的安全地點，協助僑民撤離。韓國政府與美國等國家密切合作，確保他們的安全。

阿富汗從2007年起一直在韓國的旅遊禁止名單上，據報有大約5名韓國人居住在阿富汗，韓國政府6月呼籲他們在10天內離境。