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是否承認神學士政權 普亭特使：俄將視實際作為決定

中央社莫斯科16日綜合外電報導
俄國總統普亭的阿富汗問題特別代表卡布洛夫。(美聯社)
俄國總統普亭的阿富汗問題特別代表卡布洛夫。(美聯社)

俄國總統普亭的阿富汗問題特別代表卡布洛夫表示，俄羅斯駐阿富汗大使明天將於喀布爾與神學士（Taliban，又譯塔利班）代表會面，俄國也將根據「新政權的作為」決定是否承認神學士合法執政。

卡布洛夫（Zamir Kabulov）今天接受莫斯科回聲電台（Ekho Moskvy）訪問時表示，「我們的大使與神學士（Taliban）領導者取得聯繫，他明天將會見神學士安全專員」。

卡布洛夫說，澤諾夫（Dmitry Zhirnov）大使與神學士的對談，將聚焦在神學士如何為俄國在阿富汗首都喀布爾的大使館提供安全保障。

民兵組織神學士昨天軍事接管阿富汗後，卡布洛夫說俄羅斯並無撤離大使館人員的計畫，但他今天表示，將撤出大使館部分人員。卡布洛夫說，俄國預計撤出約100名大使館員工。

卡布洛夫也表示，莫斯科將根據「新政權的作為」來決定是否承認神學士政府，「我們會仔細觀察他們近期如何負責任地治理國家，俄羅斯領導人將根據這些結果，做出必要結論」。

近年來，俄羅斯嘗試與神學士取得聯繫，並數次在首都莫斯科接見神學士代表，最近一次是在上個月。

此外，莫斯科也正在密切關注阿富汗不穩定的局勢是否會蔓延到鄰近的中亞國家，這些前蘇聯加盟共和國是俄國軍事基地所在之處。

神學士 阿富汗 俄國

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