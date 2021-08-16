日本準備讓民眾打第3劑 擬再買1.2億劑輝瑞疫苗

日本政府準備明年讓民眾施打第3劑COVID-19疫苗。(美聯社)

日本 政府準備明年讓民眾施打第3劑COVID-19疫苗 ，已與美國製藥大廠輝瑞 達成共識，將追加購買疫苗。有日媒報導，追加購買輝瑞疫苗的數量是1億2000萬劑。

日本每日新聞報導，為防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，先進國家等為了讓接種過2劑疫苗的民眾的免疫能持續，將追加施打第3劑疫苗。日本政府也考慮在每位民眾打完2劑疫苗後，開始安排醫護人員、高齡者開始打第3劑疫苗。

為此，日本政府已與美國藥廠輝瑞（Pfizer）達成共識，將簽約於明年購買1億2000萬劑疫苗。

為了讓民眾明年施打第3劑，日本政府已與美國藥廠莫德納（Moderna）及在日本負責供應的武田藥品工業公司簽約，明年將再購買5000萬劑疫苗。如果再加上購買輝瑞疫苗1億2000萬劑，明年共可確保有1億7000萬劑。

行政革新暨疫苗協調大臣河野太郎今天上電視節目時表示，將確保讓民眾打第3劑疫苗的數量，已與輝瑞達成共識，將簽約購買疫苗，近期之內會公布詳細內容。

日本政府也正與美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）洽談要購買1億5000萬劑疫苗一事。