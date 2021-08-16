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德國漢莎航空避飛阿富汗領空 土航展開撤僑班機

中央社柏林/伊斯坦堡16日綜合外電報導
一架即將在德國降落的漢莎航空班機。(美聯社)
一架即將在德國降落的漢莎航空班機。(美聯社)

德國漢莎航空（Lufthansa）今天表示，旗下航空公司將暫停飛越阿富汗上空，且他們已與德國政府討論如何協助撤僑。土耳其航空則宣布，今天開始出動阿富汗撤僑航班。

阿富汗昨天變天，民兵組織塔利班（Taliban）掌控國家政權，各國急忙撤兵撤僑。包括美國的聯合航空（United Airlines）、英國的英國航空（British Airways）和維珍航空（Virgin Atlantic Airways）都已表示，他們的航班將避開阿富汗領空。

漢莎航空發布聲明說，包括奧地利航空（Austrian Airlines）、布魯塞爾航空（Brussels Airlines）、歐洲之翼航空（Eurowings）和瑞士國際航空（Swiss）等旗下航空公司，飛往印度的航班將因避開阿富汗領空而延誤，最久將達一小時。

漢莎航空還表示，他們正在研究如何協助德國政府近期從阿富汗撤離德國公民和當地支援工作人員。

土耳其航空（Turkish Airlines）今天說，他們已取消所有進出阿富汗的原訂航班，並將在今天開始執行撤僑班機。

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