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卡達：將盡全力協助外籍人士撤離阿富汗

中央社約旦首都安曼16日綜合外電報導
中東國家卡達今天表示，將盡全力協助試圖離開阿富汗的外交官以及國際機構的外籍人員撤離。圖為阿富汗高官阿布杜拉(前左)12日在卡達參與談判會議。(美聯社)
中東國家卡達今天表示，將盡全力協助試圖離開阿富汗的外交官以及國際機構的外籍人員撤離。圖為阿富汗高官阿布杜拉(前左)12日在卡達參與談判會議。(美聯社)

民兵組織神學士（Taliban，又譯塔利班）奪占阿富汗後，中東國家卡達今天表示，將盡全力協助試圖離開阿富汗的外交官以及國際機構的外籍人員撤離。

卡達在為阿富汗問題達成政治解方的談判中，扮演關鍵角色。神學士自2013年起在卡達設有一處辦公室以進行和談。

路透社先前引述阿富汗談判人員和消息人士報導，阿富汗政府和神學士的各自代表15日將在卡達會面，團員包括阿富汗高官阿布杜拉（Abdullah Abdullah），雙方將商討政權轉移事宜，美國官員也將參與會談。

但卡達新聞網站杜哈新聞（Doha News）報導，有消息人士說，由於阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）已經逃離阿富汗，卡達會議可能已經取消。

卡達外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）今天在約旦首都安曼（Amman）一場記者會上說，卡達政府也尋求阿富汗在美軍撤離後能和平過渡。

穆罕默德表示：「國際間擔憂局勢快速發展，卡達正盡全力實現（阿富汗）和平過渡，尤其是在發生（權力）真空之後。」

穆罕默德說，現在卡達也致力確保阿富汗全境完全停火和維持穩定。

穆罕默德14日和神學士政治領袖巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）會談時，呼籲神學士緩和局勢，並為加速阿富汗和平進程的努力作出貢獻，然而，這些建議似乎未被理睬。

不過神學士昨天保證將尊重女性權利，並矢言只要她們穿著穆斯林希賈布（hijab）頭巾，就會讓她們接受教育、從事工作。一名神學士發言人告訴路透社：「女性將被允許在沒有男性監護人的陪伴下，獨自離家。」

阿富汗 神學士 美國

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