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奈及利亞大學傳槍擊案 3死20人遭綁架

中央社奈及利亞卡諾16日綜合外電報導

西非國家奈及利亞的一所農業大學驚傳槍擊案，槍手在校內殺害3人，另綁架20人，其中包括15名學生。這也是自去年底以來，該國最新的一起校園集體綁架案件。

法新社報導，奈及利亞西北部與中部經常發生武裝幫派分子洗劫村莊、盜走牲畜和綁架勒贖事件，但今年初以來他們逐漸把目標轉向各級學校。

奈國西北部贊法拉州（Zamfara state）一間農業大學職員表示，15日晚間10時左右，多名身分不明的槍手攻擊校園，他們殺了1名警察和2名保全人員，另外還「綁架20人，其中包括15名學生」，另5名肉票則是學校教職員及其家屬。

另名學校職員也證實，槍手闖入校園後，挾持多名人質，並「射殺了3名保安人員」。

校方指出，他們於16日早上接獲一通綁匪來電，稱他們手上有20名人質。

自去年12月起，奈國各州陸續發生綁架案，大約1000名學童和學生被擄走。多數肉票在地方官員和綁匪談判後獲釋，但仍有一些人遭到挾持。

最近一次的大規模集體綁架案發生在7月，當時槍手綁架卡杜納州（Kaduna state）寄宿學校伯特利浸信會中學（Bethel Baptist High School）的140名學生。

警察 幫派 槍擊

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