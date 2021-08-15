「只花9天 攻陷19城和首都」神學士推進時間表全都錄

根據衛報記者蘇利文在推特上曝光的時間表，可以得知神學士兵只花了9天就攻陷19省的首府和首都喀布爾、拿下阿富汗。截自推特

神學士 兵臨阿富汗 首都喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）也帶著親信「出逃」，讓當地民眾彷彿看不到明天。根據衛報記者蘇利文 （Hlen Sulllivan）在推特上曝光的時間表，可以得知神學士兵只花了9天就攻陷19省的首府和首都喀布爾、拿下阿富汗。

蘇利文的推文指出，神學士兵先是在6日攻佔阿富汗西南部的扎瀾季（Zaranj），接著7日攻佔希比爾甘（Sheberghan），8日更是一連攻陷東北的昆都士（Kunduz）、塔盧坎（Taloqan）和薩爾普勒（Sar-E-Pul）。

神學士並未停下腳步，在接下來的9到11日陸續攻佔包括艾巴克（Aaybak）、普勒胡姆里（Pul-E-Khumri）和法扎巴德（Faizabad）。12日單日連破加茲尼（Ghazni）和費盧斯科（Firus Koh）兩地，13日更近一步拿下瑙堡（Qala-E-naw）、坎達哈（Kandahar）、拉什卡爾加（Lashkar Gah）和赫拉特（Herat）。

最後在14日還攻下仆阿蘭（Pule-e-Alam）以及馬扎里沙里夫（Mazar-I-Sharif），分別為巴爾赫（Balkh）首都和北部最大城市。15日不費吹灰之力便佔領東部大城賈拉拉巴德（Jalalabad）。

蘇利文隨後還在推文中加上14日淪陷的邁馬納（Maymana），最後還有15日被破的首都喀布爾（Kebul），共計19座城市只花了9天便全數佔領。