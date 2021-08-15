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海地強震增至1300死 救援人力不足 民眾自力更生

編譯張君堯／綜合報導
海地14日發生規模7.2大地震，至今已至少有1297人死亡、超過5700人受傷，超過2萬7000所房屋受損或被毀，飽受蹂躪的人們只能試圖從廢墟中救出朋友、鄰居和親人。（美聯社）
海地14日發生規模7.2大地震，至今已至少有1297人死亡、超過5700人受傷，超過2萬7000所房屋受損或被毀，飽受蹂躪的人們只能試圖從廢墟中救出朋友、鄰居和親人。（美聯社）

海地14日發生規模7.2大地震，至今已至少有1297人死亡、超過5700人受傷，超過2萬7000所房屋受損或被毀，飽受蹂躪的人們只能試圖從廢墟中救出朋友、鄰居和親人。

「華盛頓郵報」報導，當局表示政府官員已經向美國急救人員尋求援助，但雪上加霜的是，一場熱帶風暴可能在當地時間16日登陸，讓救援行動更為困難。

目前海地公共工程部派出55支由軍事和民防人員組成的救援隊進行搜救工作，但還不夠。在一些社區，居民表示缺乏救援人員並自行採取行動。西南海岸一名31歲農民讓戴維（Cassis Jean-David）指出「是附近的人用自己的雙手挖掘和營救他們能救的任何人」。讓戴維表示他和一群鄰居幫助一名21歲的婦女，他們可以看到她的腳從倒塌的房子裡伸出來，並成功將她救出來，但他們無法拯救另一名47歲的母親，她被發現抱著她的小兒子死去。

讓戴維直言「到處都是房子倒塌，這是一個非常嚴重的情況，人們仍然躺在他們死去的地方」。由於海地使用粗糙的工具挖掘倒塌的房屋和建築物，美國國際開發署準備部署一支65人的搜救隊，該隊將攜帶４隻協尋狗和專用工具和設備，包括液壓混凝土破碎設備、鋸子、手電筒、鑽頭和先進的醫療設備等。

聯合國海地人道主義事務協調辦公室警告說，由於暴力團伙的存在，救援行動正面臨「限制」，這些團伙「阻礙人道主義行動者正常運作和接觸受影響人群的能力」，該機構希望與幫派達成為期一周的停火協議，以此開闢一條人道主義走廊。

這場地震比2010年造成22萬多人死亡的地震更強，但震中距首都更遠。官員和目擊者說，該國南部和西部地區遭受「毀滅性的破壞」。

地震 美國 熱帶風暴

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