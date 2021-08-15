1.3兆美元 印度推大基建計畫

印度總理莫迪喊推出1.3兆美元基建計畫。（美聯社）

印度 總理莫迪15日表示，未來幾天將推出規模100兆盧比（1.35兆美元）的國家基礎建設計畫，以創造就業 並提振經濟成長，並將擴大使用更乾淨的能源，達成氣候目標，同時力拚在未來25年逐步減少能源進口，達成能源自主。

莫迪15日在印度獨立75周年紀念日的典禮上表示，未來幾天將公布名為「Gati Shakti」的龐大基建計畫，規模逾100兆盧比，為全面的基礎建設奠定基石，畫出經濟整合路徑。他說，這項計畫將創造數十萬個就業機會，並提高各產業生產力。

莫迪並未說明計畫細節，但他說，這項計畫將幫助提高當地製造商的知名度，從而在國際市場與對手競爭。

這項國家基建計畫也將投資 物流，整合各種運輸模式，莫迪說：「這將節省時間，提高產業生產力，讓印度的產業具備全球競爭力，也為未來的新經濟特區創造可能性。」

在全球供應鏈尋求移出中國大陸之際，印度計劃吸引製造業投資，以支撐新冠疫情後的經濟成長，但印度去年出口額下滑7.2%至2,906億美元。莫迪日前表示，希望今年度的出口額能升至4,000億美元。

印度也設定目標，要在未來25年、也就是2047年之前達成能源自主。莫迪說：「印度欲實現自給自足，至關緊要的是能源自主，印度將在獨立100周年時實現這個目標。」莫迪說，印度將大陸推動運輸電氣化，希望航空業在2030年時達成淨零碳排，並且更加聚焦於運用天然氣和氫能產生再生能源。他也宣布設立全國氫能任務小組，目標是成為新的全球綠色氫能重鎮、與綠色氫能最大出口國。

印度是全球第三大能源消費國和石油進口國，85%的油需仰賴進口，每年花費12兆盧比購買能源。莫迪政府也正以政策誘因，鼓勵企業由化石燃料，完全轉向再生能源，也計劃在2030年前擴張再生能源發電容量近五倍，以實現去碳化目標。