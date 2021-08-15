烏克蘭克利福洛市市長 頭部中彈命喪自宅

烏克蘭 克利福洛（Kryvyi Rih）市市長巴夫洛夫今天被人發現頭部中彈命喪自宅。克利福洛市是烏克蘭總統澤倫斯基的故鄉。

目前還不清楚巴夫洛夫（Konstantin Pavlov）是自盡或是被擊斃，烏克蘭國家警察 （The National Police of Ukraine）表示，正在詳細調查死因並已立案。

現年48歲的巴夫洛夫是親俄羅斯「反對平台－為了生活黨」（Opposition Platform-For Life）的黨員，他是在去年12月當選克利福洛市市長。這座烏克蘭城市是澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的故鄉。

與巴夫洛夫同黨的拉比諾維契（Vadim Rabinovich ）上傳至社群網站 的多張照片顯示，巴夫洛夫倒臥自宅門口的地板，左腿旁邊有把槍。

電視頻道「烏克蘭112電視台」（112 Ukraine TV）總監馬爾切夫斯基（Artem Marchevsky）說，巴夫洛夫的頭部有槍傷。馬爾切夫斯基也是反對平台－為了生活黨的黨員。

反對平台－為了生活黨是烏克蘭政壇的主要反對黨之一。