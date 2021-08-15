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從救世主到劊子手 回顧神學士血腥暴行

中央社喀布爾15日綜合外電報導
阿富汗政府軍與民兵均潰逃，據傳塔利班將組成臨時政府。 (路透)
阿富汗政府軍與民兵均潰逃，據傳塔利班將組成臨時政府。 (路透)

阿富汗政府軍與民兵均不敵潰逃，據傳神學士將組成臨時政府，距離完全奪回阿富汗僅剩一步之遙。阿富汗人回想起了當年被神學士（Taliban，又譯塔利班）血腥統治的恐怖。

「神學士」（Taliban）在普什圖語是「學生」的意思。在蘇聯部隊撤離阿富汗後，這個組織於1990年代初期在巴基斯坦北部興起，據信成員首先出現在神學院，資金大多來自於推行嚴格遜尼派（Sunni）教義的沙烏地阿拉伯。

神學士對於巴基斯坦和阿富汗的普什圖人許下承諾，表示要恢復和平與安寧，並稱一旦掌權，將推行嚴格的伊斯蘭教律法（Sharia law）。

神學士從阿富汗西南部興起，迅速擴張勢力。在1995年9月，神學士奪下接壤伊朗的阿富汗城市赫拉特（Herat）。一年後，神學士奪取阿富汗首都喀布爾（Kabul），推翻當時總統拉巴尼（Burhanuddin Rabbani ）。截至1998年，神學士已控制阿富汗90%地區。

蘇聯撤退後，阿富汗人民對聖戰組織的過份行徑感到憂心，在神學士出現時，絕大多數人起初表示歡迎。

神學士成功打擊貪腐、遏止目無法紀的行為、掌控街道巷弄，讓市井又能安全交易，重現繁榮，因此起初頗受愛戴。

然而，神學士同時也帶來伊斯蘭教律法的嚴刑峻法。

英國廣播公司（BBC）指出，這些嚴格處罰包括公開處決定讞殺人犯與通姦者，認罪竊盜者則斷其手腳。他們嚴格要求男性蓄鬍、女性需著全身罩袍。

在掌權的5年期間，神學士禁止民眾看電視、電影與聽音樂。女性不准上學或工作，除非有男性陪同，否則只能待在家裡。

公開處刑與鞭打屢見不鮮，西方的影片與書籍刊物全數被禁，被認為褻瀆伊斯蘭教義的文物全數被毀。

神學士屢屢被控侵害人權、文化迫害，最惡名昭彰者莫過於2001年不顧國際反對，破壞阿富汗中部巴米揚省（Bamiyan）的著名史蹟佛像。

西方國家與反對者表示，神學士想要在已經取得掌控的城市重新採行過去的嚴刑峻法，但遭神學士否認。

神學士今年稍早曾說，希望在阿富汗推行「真正的伊斯蘭體系」，讓女性與弱勢族群的權益，能夠符合文化傳統與宗教規範。

然而，跡象顯示，神學士已經開始在部分地區禁止女性工作。

神學士 阿富汗 工作

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