泰國反政府示威繞行曼谷 按喇叭表達對政府不滿

泰國反政府示威者今天再度集結，要求總理帕拉育下台。(美聯社)

泰國 反政府示威者今天再度集結，要求總理帕拉育下台。上千民眾以騎機車或開車並連續按喇叭的方式繞行曼谷，表達對政府抗疫不力的不滿。

今天的抗議由前紅衫軍領袖之一的納塔兀（Nattawut Saikuar）領軍，是近1週內第5場反政府示威抗議。支持者在曼谷兵分三路集結，以開車或騎機車的方式繞行曼谷市區。

由於最近幾場示威抗議最後都以警民激烈衝突收場，曼谷市警局局長帕卡彭（Pakapong Pongpetra）日前表示，若衝突升級且失控，他們將向軍隊求援，增強警方的防衛能力。

納塔兀在今天遊行 出發前保證會在晚間6時和平落幕，且路線會避開敏感區如總理府和總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）宿舍所在的軍營。他日前曾向抗議者示警，如果持續和警方衝突，可能會落入當權者的陷阱裡。

不過，晚間接近6時左右，仍有零星的抗議群眾在靠近帕拉育宿舍的叮噹路口（Din Deang Intersection）遭到警方以水砲車驅離，而這個路口不在今天預計的遊行路線上。

泰國去年掀起學運浪潮，上萬學生和民眾上街要求帕拉育下台、修憲以及王室改革。但去年底到今年泰國接連遭遇第2波和第3波疫情 ，抗議因此降溫。

但隨著泰國第3波疫情越來越嚴峻，民眾對政府的不滿聲浪越來越高。學運團體「自由青年」（Free Youth）7月18日和8月7日發起抗議，要求帕拉育下台，減少王室和軍隊預算，將預算用於抗疫以及讓泰國人施打mRNA技術的疫苗。

緊接著8月10日另一個學生團體「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）發起抗議，8月11日和13日抗議團體「衝破天」 （Thalufah）號召支持者遊行前往帕拉育宿舍所在的軍營。

但這幾場抗議都遭到鎮暴警察以催淚彈、橡膠子彈和水砲車驅離收場。