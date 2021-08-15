我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

路透：神學士​宣稱控制阿富汗總統府

波蘭新法限縮猶太人索賠財產 以色列：可恥

中央社華沙14日綜合外電報導
波蘭總統杜達。(路透)
波蘭總統杜達。(路透)

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天簽署法案，嚴格限制猶太人索賠二次世界大戰後遭沒收財產的權利。消息一出，以色列下令召回以國駐波蘭大使，並稱這條新法「反猶太」。

二次大戰期間，波蘭有600萬人慘遭納粹德國殺害，其中半數為猶太人。

大批財產的物主或死或逃，財產後來被戰後的波蘭共黨政權充公。

海外猶太人或他們的子孫原本可以透過索賠討回遭非法沒收的財產，但波蘭官員後來主張，這導致了財產所有權的不確定性。

2015年，波蘭憲法法院判決應設下明確期限，期限一過，財產所有權的行政決定就不容再受挑戰。本週稍早，相關的法律變更獲波蘭國會通過。

法案對追討賠償設定的期限為30年。

由於當初財產充公多發生在二戰後的波蘭共產政權時期，至今已經超過30年，新法等於封阻了數千件的索賠申請。

世界猶太人賠償組織（World Jewish Restitution Organization, WJRO）發布聲明指出：「波蘭當然不必替納粹大屠殺負責…但波蘭仍受惠於這些不當取得的財產。」

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）譴責波蘭這道新法，並說以色列不會眼睜睜看著新法通過，「這是可恥的決定，可鄙地藐視納粹大屠殺的記憶。」

以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）說：「波蘭今天首次通過一個反猶太、不道德的法律。」他表示，以色列立即召回駐華沙大使館首長，以示抗議。

猶太 以色列 納粹

上一則

文在寅光復節演講：韓國敞開與日本對話大門

下一則

泰國反政府示威繞行曼谷 按喇叭表達對政府不滿

延伸閱讀

拜登政府備妥1億劑「補強針」 養老院、醫護秋季優先打

拜登政府備妥1億劑「補強針」 養老院、醫護秋季優先打
1億劑「補強針」備妥 首批秋季開打 養老院和醫護優先

1億劑「補強針」備妥 首批秋季開打 養老院和醫護優先
以色列續推第3劑疫苗 60歲以下民眾即將開打

以色列續推第3劑疫苗 60歲以下民眾即將開打
以色列將要求3歲以上孩童進行COVID篩檢

以色列將要求3歲以上孩童進行COVID篩檢

熱門新聞

孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
梅根（左）和哈利結婚後鬧出不少風波，卻搶盡全球目光。（路透資料照片）

靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

2021-08-09 00:32
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

2021-08-14 20:30
阿富汗叛亂團體神學士大肆攻城掠地，美國將增派約3000名美軍前往阿富汗，協助撤離美國駐喀布爾大使館人員。讓許多人憶起當年西貢淪陷前夕，美軍倉促撤僑的不光彩歷史。圖為美軍土去年12月開始撤出阿富汗。(Getty Images)

喀布爾美國使館大撤退 西貢淪陷情節重演？

2021-08-13 12:24
英國王子哈利與妻子梅根，攝於去年3月。（美聯社）

哈梅沒受邀壽宴 王室專家：歐巴馬不喜歡哈利

2021-08-11 03:35

超人氣

更多 >
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口
金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診

金山灣區女歌手 打了疫苗仍染疫亡 樂隊成員均確診
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」