波蘭新法限縮猶太人索賠財產 以色列：可恥

波蘭總統杜達。(路透)

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天簽署法案，嚴格限制猶太 人索賠二次世界大戰後遭沒收財產的權利。消息一出，以色列 下令召回以國駐波蘭大使，並稱這條新法「反猶太」。

二次大戰期間，波蘭有600萬人慘遭納粹 德國殺害，其中半數為猶太人。

大批財產的物主或死或逃，財產後來被戰後的波蘭共黨政權充公。

海外猶太人或他們的子孫原本可以透過索賠討回遭非法沒收的財產，但波蘭官員後來主張，這導致了財產所有權的不確定性。

2015年，波蘭憲法法院判決應設下明確期限，期限一過，財產所有權的行政決定就不容再受挑戰。本週稍早，相關的法律變更獲波蘭國會通過。

法案對追討賠償設定的期限為30年。

由於當初財產充公多發生在二戰後的波蘭共產政權時期，至今已經超過30年，新法等於封阻了數千件的索賠申請。

世界猶太人賠償組織（World Jewish Restitution Organization, WJRO）發布聲明指出：「波蘭當然不必替納粹大屠殺負責…但波蘭仍受惠於這些不當取得的財產。」

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）譴責波蘭這道新法，並說以色列不會眼睜睜看著新法通過，「這是可恥的決定，可鄙地藐視納粹大屠殺的記憶。」

以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）說：「波蘭今天首次通過一個反猶太、不道德的法律。」他表示，以色列立即召回駐華沙大使館首長，以示抗議。