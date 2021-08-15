神學士迅速攻城掠地 再度掌控阿富汗大事記

阿富汗民兵組織神學士戰士。(美聯社)

自美國 宣布撤軍，阿富汗 民兵組織神學士 （Taliban，又譯塔利班）大舉攻城掠地，今日已進入首都喀布爾。以下整理神學士數月來以迅雷不及掩耳速度節節推進，而阿富汗各地城市不守一一淪陷的的大事記。

叛亂團體神學士（Taliban，又譯塔利班）在掌控除了阿富汗首都喀布爾（Kabul）之外的主要城市後，今天已開始進入喀布爾。

以下是路透社整理這個伊斯蘭好戰組織在過去數月節節逼近的重大進展。針對某些致命攻擊行動，有些人把矛頭指向神學士；有些則歸罪其他聖戰團體，包括伊斯蘭國（Islamic State）的分支。

神學士與阿富汗政府原本想談判達成政治諒解，為和平協議鋪路，雖獲得美國與其盟友的支持，卻未能獲得重大進展。

4月14日：美國總統拜登（Joe Biden）宣布美軍將自5月1日起至9月11日止從阿富汗撤離，為美國耗時最久的戰爭畫下句點。這個時間點由先前美國與神學士說好的5月1日撤軍最後期限延後。

5月4日：神學士戰士向南部海曼德省（Helmand）的阿富汗軍隊發動大型攻勢，同時也向至少其他6個省份進攻。

5月11日：神學士奪下首都喀布爾外圍的內爾克區（Nerkh），全國戰況迅速升溫。

6月7日：高層政府官員表示，戰事惡化，24小時內有超過150名阿富汗士兵喪命。另外，全國34個省份中有26省都陷入苦戰。

6月22日：神學士戰士在阿富汗北部發起一系列攻勢，與神學士南部傳統據點相距遙遠。聯合國的阿富汗特使表示，神學士已奪下370個行政區中的50多個。

7月2日：美軍悄悄撤離距喀布爾一小時車程的主要軍事基地巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）。這也意味著美國參與阿富汗戰事正式告終。

7月5日：神學士表示，最快8月能向阿富汗政府遞出書面和平協議。

7月21日：據美國高階將領表示，近一半的阿富汗行政區落入神學士組織掌控，凸顯神學士推進的範圍與速度。

7月25日：美國誓言「在未來數週」將持續支持阿富汗軍隊，增加空襲以幫助他們對抗神學士的攻擊。

7月26日：聯合國表示，面對暴力衝突升溫，5月和6月共有近2400名阿富汗平民喪命或受傷，是從2009年開始有紀錄以來這兩個月的最高傷亡數字。

8月6日：阿國南部寧羅茲省（Nimroz）的薩蘭吉市（Zaranj）成為數年來第一個落入神學士手中的省會。接下來幾天神學士奪下更多省會，包括北部戰略要城昆都茲（Kunduz）。

8月13日：一天內又有4個省會淪陷，包括阿富汗第2大城與神學士崛起之地坎達哈（Kandahar）。西部關鍵大城赫拉特（Herat）也被奪下，而對抗神學士主要領袖、資深司令伊斯梅爾汗（Mohammad Ismail Khan）遭到俘獲。

8月14日：神學士攻進北方大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）。而在無力抵抗之下，喀布爾南方僅70公里的洛迦省（Logar）省會普勒阿拉姆（Pul-e Alam）也落入神學士掌控。美國增派士兵撤離喀布爾平民，而阿國總統甘尼（Ashraf Ghani）則表示，正與當地和國際盟友討論下一步該怎麼走。

8月15日：神學士沒有動用一兵一卒，拿下東部大城查拉拉巴（Jalalabad），實際包圍喀布爾。據內政部官員表示，神學士士兵進入喀布爾，美國則以直升機撤離使館中的外交人員。

在神學士下令戰士暫時不要進入喀布爾後，阿富汗內政部長米薩卡瓦（Abdul Sattar Mirzakwal）透過預錄演說表示，國家政權將「和平轉移」給臨時政府。

神學士發言人夏亨表示，阿富汗未來幾天預料將會和平政權轉移。 路透社引述外交消息人士報導，以美國為據點的學者暨阿富汗前內政部長賈拉利（Ali Ahmad Jalali），已獲邀擔任阿富汗臨時政府的領袖。

路透社引述阿富汗談判人員和消息人士報導，阿富汗政府和民兵組織神學士的各自代表今天將在波斯灣國家卡達會面，討論政權轉移事務，而美國官員也會參與其中。