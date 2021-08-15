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法國人連5個周末遊行 抗議健康通行證措施

中央社巴黎14日綜合外電報導
20多萬人今天走上法國各地街頭，抗議總統馬克宏為對抗疫情倡導的健康通行證措施。(美聯社)
20多萬人今天走上法國各地街頭，抗議總統馬克宏為對抗疫情倡導的健康通行證措施。(美聯社)

20多萬人今天走上法國各地街頭，抗議總統馬克宏（Emmanuel Macron）為對抗Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情倡導的健康通行證措施，儘管這項措施已於9日付諸實施。

法國內政部表示，全國共有21萬4845人上街遊行，其中巴黎有近1萬4000人走上街頭，雖比上周的2萬2000 人少，但以連續5個周末都有遊行來說，還是相當驚人。

巴黎分別有兩場示威，顯示民眾沒辦法整合在一個活動之下。群眾高呼「解放法國！」、「停止冠狀瘋狂」、「支持選擇自由」等口號，30歲的示威者方登（Yann Fontaine）表示，健康通行證是「扼殺自由、隔離論者」的措施。

其他地方也有民眾示威，南方特別踴躍，像是土倫（Toulon）、蒙貝列（Montpellier）、尼斯（Nice）、馬賽（Marseille）、貝比濃（Perpignan），都有民眾揮舞著「通行證=隔離」（Pass=Apartheid）的字版，高呼「自由，自由」。

健康通行證規定，必須接種過疫苗才能從事例行活動，像是進咖啡廳喝咖啡、搭火車旅行等等，馬克宏認為這是對抗疫情、避免更進一步封城的關鍵，示威者卻認為這項政策侵犯了法國人引以為傲的基本自由。

和2018年黃背心示威不同的是，這次的示威並未傳出大型事件，但示威人數同樣驚人，且持續5周後仍無減少跡象。上周六法國各地約有23萬7000人上街抗議，巴黎1萬7000人，刷新過去周末期間20萬4000人示威的紀錄，在暑假高峰期間，這個數字更是非常的不尋常。

遊行 馬克宏 疫情

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