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阿富汗首都要失守？路透：神學士開始進入喀布爾

25年來首見 象牙海岸出現伊波拉病例

中央社／阿必尚14日電

象牙海岸衛生部長和世界衛生組織（WHO）今天分別對外宣布，象牙海岸境內出現出伊波拉（Ebola）病例，為25年來首見。

象牙海岸衛生部長鄧巴（Pierre N'Gou Demba）向國家電視台RTI表示，採檢一名來自幾內亞的18歲女子檢體後，證實這起病例。

鄧巴補充表示，這名女子經由陸路離開幾內亞城市拉貝（Labe），11日抵達象牙海岸。

他說，「這是一起單一且境外移入病例」，還說這名患者目前正在阿必尚（Abidjan）加護病房治療中。

法新社報導，象牙海岸已提供伊波拉疫苗給所有接觸這名18歲女子的人士，包括負責治療她的醫護人員。

總理艾奇（Patrick Achi）補充表示，他今天稍早已主持跨部門緊急會議。

艾奇表示當局已啟動緊急計畫，包括匡列並監控所有和這名患者過接觸的人，呼籲外界保持冷靜。

世衛表示：「患者在出現發燒症狀後入院，目前正在接受治療。」

據路透報導，2014到2016年爆發史上最致命伊波拉疫情的幾內亞，今年稍早有一波為期4個月的疫情，不過已於6月19日終結。

幾內亞本周也出現西非第一起馬堡病毒（Marburg virus）病例。馬堡病毒出血熱是具高度傳染性的疾病，與伊波拉類似。

伊波拉和馬堡病毒引發的出血熱均有可能致命，傳播途徑包括直接接觸感染者的體液，症狀包括頭痛、吐血、肌肉疼痛和出血。

世衛指出，目前並沒有跡象顯示象牙海岸的伊波拉病例與幾內亞今年稍早的疫情有關，世衛還表示，進一步調查和基因定序將確認病株，並判定兩者是否相關。

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