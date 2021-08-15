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二戰結束76年 日皇：深刻反省不重蹈戰爭覆轍

中央社／東京15日電
二次大戰結束76周年，日皇德仁15日在全國戰歿者追悼會沿襲「深刻反省」、不重蹈戰爭覆轍的說法。(歐新社)
二次大戰結束76周年，日皇德仁15日在全國戰歿者追悼會沿襲「深刻反省」、不重蹈戰爭覆轍的說法。(歐新社)

今天是二次大戰結束76周年，日皇德仁在全國戰歿者追悼會沿襲「深刻反省」、不重蹈戰爭覆轍的說法；不過，首相菅義偉則跟前首相安倍晉三一樣，未提及日本對亞洲各國的責任。

日本讀賣新聞報導，日本政府主辦的全國戰歿者追悼會，今天在東京都千代田區的日本武道館舉行。

追悼會在今天正午前開始，在首相菅義偉致詞後，配合正午報時全員默禱。

往年會有來自全境47個都道府縣約5000名遺族出席，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，跟去年一樣大幅限縮出席遺族人數。

日皇德仁致詞說，回顧過去深刻反省，懇切地祈願不再重蹈戰爭慘禍覆轍。

上皇明仁曾於2015年的二次大戰結束70周年當天，表達對戰爭的「深刻反省」，德仁今年沿襲相同用法。

德仁跟去年一樣都提到疫情現狀說，「由衷祈願我們都能更加團結一致，結合眾人之力跨越這道難關，繼續追求每個人的幸福與和平」。

菅義偉致詞時說，「今天我們所能享受到的和平與繁榮，都是建築在戰爭中犧牲的寶貴生命與苦難歷史上，片刻都不能忘記」。

他說，政府會跟國際社會通力合作，針對全球正面臨的各項課題全力以赴。

時事通信社報導，德仁今天致詞依舊以「深刻反省」的表現來表達追悼之意。

日本放送協會（NHK）報導，德仁說，對在戰場上四散及戰禍中倒下的人們，要跟全體國民一同表達由衷追悼之意，並祈願世界和平及日本更進一步的發展。

考量到東京都目前正處於「緊急事態宣言」，今天的追悼會僅開放約200人進場，是史上最小規模。

菅義偉說，絕對不再重蹈戰爭慘禍覆轍，未來仍會貫徹這個信念。不過，跟安倍一樣，菅義偉也沒有提到對亞洲各國的責任。

自從1993年細川護熙以來的歷任日本首相，都會在全國戰歿者追悼會致詞談到日本對亞洲國家造成的戰爭加害責任及「深刻反省」、「哀悼之意」等話語，但安倍2012年底第2度執政後，從2013年起到2020年卸任前連續8年，都沒有在戰歿者追悼會提出上述說法。

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