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日本九州大雨1死2傷2失聯 京都清水寺旁土石崩落

中央社東京14日綜合外電報導
日本九州等地持續降下大雨，部分河川氾濫造成淹水。圖為14日的武雄市，一位居民撐傘走在大雨中，道路已淹水至腳踝深。(美聯社)
日本九州等地持續降下大雨，部分河川氾濫造成淹水。圖為14日的武雄市，一位居民撐傘走在大雨中，道路已淹水至腳踝深。(美聯社)

日本九州等地持續降下大雨，部分河川氾濫造成淹水，有兩棟民宅遭受土石流侵襲造成1死1傷2失聯。另外，京都市知名觀光景點清水寺旁道路也發生土石崩落，40人暫時離家避難。

日本放送協會（NHK）報導，根據國土交通省彙整截至今天上午11時止的災情，在九州等地7縣共發生14起土石災害，其中位於長崎縣雲仙市的兩棟民宅13日遭受土石流侵襲，目前已知1名女性死亡、1名男性重傷、2人下落不明。

死者是59歲女性，她的67歲丈夫及32歲女兒下落不明，警方研判很可能遭土石流波及。

長崎縣知事中村法道昨天已請求陸上自衛隊進行災害派遣，陸上自衛隊約10輛車今天上午抵達雲仙市災區，持續搜救失聯的父女。

廣島縣庄原市一間民宅因為後山崩塌，1名男性受傷。

產經新聞報導，今天上午10時10分左右，有民眾通報指京都市東山區茶碗坂「因為土石崩塌造成道路受阻」。

當地的東山警署跟京都市消防局表示，住宅後方山坡發生高度及寬度各約10公尺的崩塌，且損毀附近瓦斯管線造成瓦斯外洩。

住在這裡的16個家戶共約40人，目前都已離家避難，所幸沒有傳出人員傷亡。崩塌現場位於清水寺以西約300公尺處，是紀念品店等林立區的一角。

在河川部分，九州及中國地方等地至少有6縣14條河川氾濫。

廣島市安佐北區被指定為避難所的特別養護老人中心，今天也受到大雨影響一樓淹水，到此避難的5名民眾已被移往安全的地區。

設施職員表示，今天上午一早一樓就積水約3公分高，他們隨即將前往避難的民眾移到沒有淹水的安全地區。

35歲的職員池田朋子說，一早就被淹水嚇到，附近道路現在也淹水了，到這裡避難的民眾都很擔心能不能回到自己的家。

朝日電視台報導，佐賀縣因為中部的六角川氾濫，以武雄市橘町為中心的淹水災情擴大，總共約有1500個家戶受災。

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