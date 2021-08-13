兄被殺仍堅信真愛…她無懼「同母異父」身分與兇手結婚

美國俄亥俄州男子蒂德延（左）原本因被判殺害史特勞斯（右）同母異父的兄弟有罪而坐牢32年，但證據出現而獲得撤銷原判決與出獄等候重審，日前就跟相信他沒殺人的史特勞斯結婚。（取材自Instagram／＠kimlawcrimlaw）

美國俄亥俄州 一對男女日前喜結連理，但兩人的關係其實有點錯綜複雜。據報導，新郎原本因被判殺害新娘同母異父的兄弟有罪而坐牢32年，卻因新證據出現而獲准撤銷原判決與重審，而新娘早於新郎還在坐牢就寫信給他，表明自己已寬恕他了，同時也相信他不是兇手。

綜合媒體報導，57歲的蒂德延（John Tiedjen）1989年4月被控殺害18歲的同父異母兄弟兼一起長大的室友麥葛瑞（Brian McGary）。據悉，當時兩人花一整晚喝得爛醉又抽大麻，蒂德延隨後被控致命槍擊和刺傷麥葛瑞。經過刑警密集偵訊，蒂德延最終承認自衛殺人，但堅持他無法記起命案當晚發生的任何事情。

據報導，蒂德延的辯護團隊遞交新的照片與原始審判沒檢附的警方報告，讓法官相信新證據案件的結果可能出現變化，決定撤銷有罪判決。蒂德延獲准交保改為居家監禁以等待重審後，就跟麥葛瑞的同母異父姊妹史特勞斯（Crystal Strauss）結婚。

蒂德延告訴記者，當他在獄中為證明自己的清白而戰、堅持麥葛瑞自行尋短且全案沒有具體證據證明跟他有關時，史特勞斯寫信給他，表達她的寬恕。蒂德延則回信強調他沒有犯罪，請史特勞斯看看所有證據，讓她最終相信他沒有殺掉她的哥哥，兩人更因此萌生出戀情。蒂德延說，「我全心全意愛她，我想不到其他人，我想一輩子跟她在一起」。

據報導，蒂德延2020年新年打電話時，跟史特勞斯求婚，當時兩人還不確定他是否有機會出獄。史特勞斯表示，她相信與愛著蒂德延，卻也知道通往永久自由的道路走起來並不容易，「我明顯愛他，如果我不愛他，我就不會跟他一起坐在這裡了」。