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紐約市13日突破華氏90度 各機構發高溫及斷電預警

南歐熱浪氣溫破紀錄 義大利南部通報500多起火警

中央社羅馬12日綜合外電報導
歐洲南部氣溫飆高，西班牙、葡萄牙與義大利都接連出現大火。圖為義大利南部大火。美聯社
歐洲南部氣溫飆高，西班牙、葡萄牙與義大利都接連出現大火。圖為義大利南部大火。美聯社

反氣旋橫掃歐洲南部，使氣溫飆高。西班牙、葡萄牙與義大利都接連出現大火。義大利南部甚至一晚通報500多起火警，使消防弟兄疲於奔命。預計西南歐的熱浪還會持續數日。

義大利消防隊今天與義國南部上百處的火災搏鬥，這些大火共造成4人喪生，而南歐近日的無情高溫使情況更加惡劣。

消防隊員表示，當晚有超過500起大火通報，同時，名為「路西法」（Lucifer）的反氣旋也正橫掃義大利，使得氣溫飆高並在昨日於西西里（Sicily）出現據信歐洲有史以來最高溫紀錄攝氏48.8度。

過去幾日襲捲地中海地區的熱浪今天開始往西轉向，使得數個法國南部地區亮起高溫警報。

西班牙和葡萄牙已發出野火警報，西班牙北部發生3起大火，祝融甚至也持續橫掃阿爾及利亞北部、突尼西亞和希臘。據專家表示，這一系列極端天氣事件都因氣候變遷而加劇。

義大利灼熱溫度預計還會持續數日，恐怕讓過去幾週已肆虐義國南部，如西西里與卡拉布里亞（Calabria ）地區的大火更加嚴峻。

消防單位今天早上通報，在過去12小時已出動528次，其中230次在西西里。由於火勢，西西里當局宣布進入緊急狀態，50組義消隊也從義大利各地湧入，協助撲滅火勢。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）表示，政府將祭出「紓困方案給受影響的民眾與商家，以及再造林與國土保護的特別計畫」。

反氣旋是當一地區出現高大氣壓，夏季會伴隨乾燥與炎熱天氣。

根據法新社（AFP）獨家取得的聯合國評估初稿，地中海已被特別警告為「氣候變遷熱點」，面臨遽增溫度，以及乾旱導致野火季節加長且可能燃燒範圍加倍。

義大利 高溫 氣候變遷

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