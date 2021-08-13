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阿富汗政府潰不成軍 解析神學士下一步

中央社喀布爾13日綜合外電報導

阿富汗軍方在武裝組織神學士攻勢下潰不成軍，國家危在旦夕。雪上加霜的是，華府宣布在阿富汗首都喀布爾的人員即將撤離，象徵美國在阿富汗長達近20年駐軍時代即將邁入終點。

神學士（Taliban）目前掌控阿富汗絕大多數城市和鄉村地區，阿富汗軍方大多不敵潰敗。以下是部分問答，或許有助解釋目前局勢：

● 神學士的策略是什麼？

神學士從來毫不遮掩他們所要的，就是全面恢復1996至2001年間以伊斯蘭教法嚴格掌控的阿富汗。

許多人分析、苦思神學士究竟要如何達到這個目標，透過協商？蠻力？還是結合兩者？

結果顯示，神學士的軍事策略似乎就足以達成目標：對阿富汗全國展開多管齊下進攻，徹底壓制政府軍。

要達到這一步，他們首先必須讓美國人撤離阿富汗。神學士藉由與厭戰的華府達成協議，承諾不攻擊美國目標，換取美軍撤離阿富汗。

協議內容還包括華府必須施壓阿富汗政府，釋放數千名神學士戰俘。那些人大多立刻又投入戰鬥。

經歷過去8天驚人壓倒性勝利，神學士現在有充足信心，可以要求阿富汗政府無條件投降。

若阿富汗政府拒不投降，神學士戰士預料將會朝首都挺進。

● 阿富汗軍隊究竟發生了什麼事？

這件事在未來幾年勢必會被持續探討，阿富汗軍隊究竟做錯了什麼？

貪腐、喪失戰鬥意志，以及美國撤軍後產生的真空，可能都是阿富汗政府軍最終潰敗的原因之一。

美國政府多年來發布報告，詳述阿富汗軍中發生的大量貪腐事件。

指揮官把原本該給部隊的經費中飽私囊已經是例行公事，還將武器在黑市販售，並謊報士兵人數。

更糟的是，阿富汗軍方無有效領導力，由總統府內鮮少軍事經驗的文人瑣碎管理，或是遭到上了年紀的將軍忽視，比起沙場，他們更在意官場勾心鬥角。

受過美國訓練的突擊部隊或許是希望，但他們終究無法肩負起整場戰事。

● 戰事要如何劃上句點？

神學士目前完全佔上風，阿富汗政府僅掌控3個大城市，且不太可能有充足後勤人力成功守住首都喀布爾。

神學士正迅速朝喀布爾前進，且據報神學士在喀布爾的北側及南側都已取得進展。

美國和國際社會最可能會向神學士和阿富汗政府施壓，要求雙方達成某種協議。然而，所有牌全都掌握在神學士手中。

阿富汗 美國 華府

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