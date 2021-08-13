我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市13日突破華氏90度 各機構發高溫及斷電預警

紐約市Delta病毒持續肆虐 確診者占陽性樣本90%

神學士不斷攻城掠地 並坐收關稅充裕組織財源

中央社喀布爾13日綜合外電報導
阿富汗民兵組織神學士勢如破竹向北部政府軍據點推進，陸續占領多個省會。圖為神學士占領加茲尼後，12日在街頭巡邏。(美聯社)
阿富汗民兵組織神學士勢如破竹向北部政府軍據點推進，陸續占領多個省會。圖為神學士占領加茲尼後，12日在街頭巡邏。(美聯社)

因美軍撤離而肆無忌憚的民兵組織神學士，近來在阿富汗快速推進，大面積擴張，有奪回政權之勢。目前正藉著把持進口商品關稅，而增加了組織的收入。

英國廣播公司（BBC）報導，自2001年神學士（Taliban）政權被推翻以來，這個民兵組織目前在阿富汗境內掌控的區域達到最多，政府軍則是節節敗退。

美軍與北大西洋公約組織（NATO）及中東地區的盟邦，在2001年11月瓦解神學士政權，這個民兵組織當時一直庇護賓拉登（Osama Bin Laden）等涉及2001年911 攻擊事件的凱達組織（al-Qaeda）成員。

目前神學士控制的城市包括坎達哈（Kandahar）、赫拉特（Herat）、拉什卡加（Lashkar Gah），以及與首都喀布爾（Kabul）相距僅150公里的加茲尼（Ghazni ），並且正進逼馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）。

神學士不僅大幅擴張攻占的領土，也因此取得壯大組織的經濟來源。報導說，神學士掌控了一些重要的邊界通口，包括通往巴基斯坦的主要門戶史賓波達克（Spin Boldak）等。

經由神學士控制下通口入境的商品，關稅已落入神學士的口袋，金額不詳；不過因戰事影響，進口貿易量已減少。

但位於伊朗邊界的伊斯蘭卡拉（Islam Qala），每月可課到2000萬美元關稅。

據報導，阿富汗總人口的半數約1500萬人住在神學士控制的區域，或是神學士公然出沒並經常對政府軍發動攻擊的地區。

神學士已自政府軍手中攻下若干地區，也有些地區的政府軍未發一彈即撤退。

至於在政府能夠夠重新整編軍隊或招攬地方民兵的地方，當局已奪回一些先前被攻陷的地區，或是在這些地區繼續戰鬥。

雖然大部分美軍已在6月撤離，仍有些許駐守在首都喀布爾。最近這幾天，駐紮在阿富汗境外的美軍也對神學士的陣地發動了空襲。

不過，美國總統拜登（Joe Biden）已表明，阿富汗軍隊必須「為自己而戰」。

今年4月14日拜登正式宣布，在今年911恐怖攻擊事件20週年紀念日前將撤回所有駐阿富汗美軍，結束這場美國陷入最久的戰爭。

隨後拜登在7月8日又說，美軍近20年前在阿富汗展開的任務將於8月31日結束，獨自決定自己的未來是阿富汗人民的權利和責任。

阿富汗 拜登 關稅

上一則

缺席歐巴馬60大壽派對 英媒唱衰梅根在美國玩完了

下一則

青瓦台拍板 三星李在鎔提前假釋

延伸閱讀

美軍8/31結束阿富汗任務 20年大事記

美軍8/31結束阿富汗任務 20年大事記
枕頭大亨言之鑿鑿「8月13日川普復位」 並未發生

枕頭大亨言之鑿鑿「8月13日川普復位」 並未發生
喀布爾美國使館大撤退 西貢淪陷情節重演？

喀布爾美國使館大撤退 西貢淪陷情節重演？
批拜登撤軍阿富汗「沒設條件」川普：我在位會更成功

批拜登撤軍阿富汗「沒設條件」川普：我在位會更成功

熱門新聞

孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
梅根（左）和哈利結婚後鬧出不少風波，卻搶盡全球目光。（路透資料照片）

靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

2021-08-09 00:32
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
英國王子哈利與妻子梅根，攝於去年3月。（美聯社）

哈梅沒受邀壽宴 王室專家：歐巴馬不喜歡哈利

2021-08-11 03:35
哈利王子將出書暢談皇室生活，專家預測皇室成員人人都難毫髮無傷。（路透資料照片）

哈利出書 英皇室難毫髮無傷？被修理最慘的可能是她

2021-08-06 13:39

超人氣

更多 >
霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡

美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡
白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡