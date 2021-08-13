神學士不斷攻城掠地 並坐收關稅充裕組織財源

阿富汗民兵組織神學士勢如破竹向北部政府軍據點推進，陸續占領多個省會。圖為神學士占領加茲尼後，12日在街頭巡邏。(美聯社)

因美軍撤離而肆無忌憚的民兵組織神學士，近來在阿富汗 快速推進，大面積擴張，有奪回政權之勢。目前正藉著把持進口商品關稅 ，而增加了組織的收入。

英國廣播公司（BBC）報導，自2001年神學士（Taliban）政權被推翻以來，這個民兵組織目前在阿富汗境內掌控的區域達到最多，政府軍則是節節敗退。

美軍與北大西洋公約組織（NATO）及中東地區的盟邦，在2001年11月瓦解神學士政權，這個民兵組織當時一直庇護賓拉登（Osama Bin Laden）等涉及2001年911 攻擊事件的凱達組織（al-Qaeda）成員。

目前神學士控制的城市包括坎達哈（Kandahar）、赫拉特（Herat）、拉什卡加（Lashkar Gah），以及與首都喀布爾（Kabul）相距僅150公里的加茲尼（Ghazni ），並且正進逼馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）。

神學士不僅大幅擴張攻占的領土，也因此取得壯大組織的經濟來源。報導說，神學士掌控了一些重要的邊界通口，包括通往巴基斯坦的主要門戶史賓波達克（Spin Boldak）等。

經由神學士控制下通口入境的商品，關稅已落入神學士的口袋，金額不詳；不過因戰事影響，進口貿易量已減少。

但位於伊朗邊界的伊斯蘭卡拉（Islam Qala），每月可課到2000萬美元關稅。

據報導，阿富汗總人口的半數約1500萬人住在神學士控制的區域，或是神學士公然出沒並經常對政府軍發動攻擊的地區。

神學士已自政府軍手中攻下若干地區，也有些地區的政府軍未發一彈即撤退。

至於在政府能夠夠重新整編軍隊或招攬地方民兵的地方，當局已奪回一些先前被攻陷的地區，或是在這些地區繼續戰鬥。

雖然大部分美軍已在6月撤離，仍有些許駐守在首都喀布爾。最近這幾天，駐紮在阿富汗境外的美軍也對神學士的陣地發動了空襲。

不過，美國總統拜登 （Joe Biden）已表明，阿富汗軍隊必須「為自己而戰」。

今年4月14日拜登正式宣布，在今年911恐怖攻擊事件20週年紀念日前將撤回所有駐阿富汗美軍，結束這場美國陷入最久的戰爭。

隨後拜登在7月8日又說，美軍近20年前在阿富汗展開的任務將於8月31日結束，獨自決定自己的未來是阿富汗人民的權利和責任。