缺席歐巴馬60大壽派對 英媒唱衰梅根在美國玩完了

梅根不討英國人與媒體的歡心，總是會招來冷嘲熱諷。（路透資料照片）

英國 哈利王子之妻梅根 ，雖然極不得英國民眾和媒體的歡心，但他們又愛注意她的一舉一動，只要稍有不對，立刻左右開弓。上周美國最引人矚目的大活動之一，就是前總統歐巴馬 的60大壽，他本來計畫在美國東岸的豪華別墅舉辦數百人出席的派對，因為招來防疫破口的顧慮，被迫縮減規模，但英國媒體關注的焦點並不在誰參加了這場盛會， 而是在誰居然意外的缺席，他們聚焦的目標，就是梅根。

眾所周知梅根和哈利與幾家媒體所簽署的合約，模式皆比照歐巴馬和妻子蜜雪兒，歐巴馬對於梅根自然有很大的影響力，她又一向擺出在美國黑人圈中廣結善緣的形象，又還保有英國薩塞克斯公爵夫人的名號，歐巴馬要是真的發出數百張的請帖，絕對少不了哈利和梅根，然而梅根完全沒有參與到歐巴馬的生日宴。有人認為梅根和歐巴馬同一天生日，又整整小他20歲，兩人今年都在一個值得慶祝的里程碑，要是同場出現，難免互相搶了光彩，因而有可能彼此都考慮到這一點，就各自在各自的家中慶祝。

但英國媒體才沒這麼容易放過梅根，推論歐巴馬很有可能打從一開始就沒邀請梅根、兩人之間的交情絕對不如外界以為的那麼好，自然是梅根往臉上貼金，遭到歐巴馬狠狠打臉。皇室專家安琪拉莫勒道就稱梅根的美國夢恐怕要破滅啦，因為歐巴馬居然不邀她來自己的生日會，只怕是兩方有齟齬，梅根惹到歐巴馬，應該吃不完兜著走，還追加一句：「很顯然的，當你邀請哈利和梅根到任何場合，總會惹出一堆麻煩。」

而另一位英國記者派屈克克利斯提斯講得更狠，稱哈利與梅根把一個真實的、屹立不搖的殿堂級的機構英國皇室，拿去和充滿七彩霓虹但虛偽、假惺惺的洛杉磯交換，就不要驚訝他們在那兒的所謂「朋友」也是假情假意的可以。哈利和梅根兩人的招牌想要存活就必須持續在好萊塢友人那裡受到歡迎才行，結果歐巴馬忽略他們兩個，正好反映出這種虛浮的友誼可能無法經過時間的考驗。

派屈克諷刺梅根可以把喬治柯隆尼這些名人請到自己婚禮上，千萬別訝異這些人對她的友情只是極為膚淺的。他不知道哈利以後會不會後悔，但格調是永遠的，好威廉和凱特才是有格調之人，他們會得到最後的勝利，他們會得到最後的勝利。說來說去，永遠是英國未來的國王和王后最棒。