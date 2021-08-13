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英國普利茅斯槍擊案 厭女凶嫌自稱終結者

中央社倫敦13日專電
英國西南部城市普利茅斯12日晚發生英國近11年來最重大槍擊案，含嫌犯共6人死亡。圖為警察圍起封鎖線。美聯社
英國西南部城市普利茅斯12日晚發生英國近11年來最重大槍擊案，含嫌犯共6人死亡。圖為警察圍起封鎖線。美聯社

英國昨天發生近11年來最重大槍擊案。根據調查，當場自盡身亡的23歲凶嫌戴維森生前自認是「非自願獨身者」、社會邊緣人，並對自己是「處男」十分困擾，更自稱是對抗世界的「終結者」。

英國西南部港口城市普利茅斯（Plymouth）昨天晚間6時餘驚傳槍響，除了造成數人受傷，包括嫌犯、2名女性及2名男性當場死亡，1名女性送醫後不治。警方初步排除這是恐怖攻擊事件。

綜合英國媒體報導，23歲的凶嫌戴維森（Jake Davison）生前在一家業務橫跨航太、國防工業的公司擔任起重機操作學徒。

他在7月底很有可能是生前最後一部上傳到YouTube的影片中說，他喜歡想像自己是克服萬難對抗惡意體系的「終結者」（the Terminator）。警方正在調查他的電腦硬碟及在網路分享的影片。部分影片已被YouTube移除。

戴維森在不同影片中稱，沒在青春期「失貞」、體驗初吻及經歷一場轟轟烈烈的戀情是他人生一大遺憾。他自稱有幾位女孩曾對他表示興趣，但年輕時的他實在太肥胖，因此難以發展親密關係。

他怨嘆，功利至上的成人世界缺乏樂趣和激情，但他與女性交往有困難、有自閉傾向，且受憂鬱症所苦、已失去感到快樂的能力、對人生感到厭倦沮喪。他自稱是「非自願獨身者」（involuntary celibate, incel），也相信能否與異性成功發展關係是天生註定。

網路上存在極度厭女的「非自願獨身者」社群，其男性成員將性生活等方面的不如意歸咎於女性，甚至因此採取報復性的犯罪行動或暴力攻擊，是相關專家視為最危險的網路次文化之一。

戴維森生前熱衷減重及舉重運動。他曾上傳多部支持前美國總統川普的影片，也曾對約800部影片按讚，內容顯示他著迷於美國槍枝文化、暴力電玩等。

有近30年資歷的英國反恐資深官員巴蘇（Neil Basu）去年9月曾向國會示警，年輕人在網路上受恐怖主義、極右思想、伊斯蘭極端主義、「非自願獨身者」等極端反社會社群吸引、吸收的情況有惡化趨勢，這也反映在相關社會案件的數量增加。

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