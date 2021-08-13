美軍8/31結束阿富汗任務 20年大事記

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani，戴口罩者）11日飛抵北方大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif），查看阿富汗北方省份的局勢。路透

美國 在911恐攻之後，對庇護凱達組織首腦賓拉丹的阿富汗 發動反恐戰爭，推翻當時統治者神學士。然而，隨著美國在阿富汗長達近20年的駐軍時代即將告終，神學士正捲土重來。

美國宣布即將撤軍後，阿富汗長期以來的衝突從5月開始白熱化。而由美國領導的軍事同盟也展開最後階段撤離，預料將於8月31日前完成。

「新聞日報」（The Journal News）報導，美國撤軍，讓武裝組織神學士又得以奪回未掌控約20年的阿富汗城市。目前在阿富汗34個省會中，已有10個落入神學士掌控。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）這週稍早飛抵四面楚歌的北方大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）坐鎮，試圖提振士氣，但即使有美國的支持，戰事仍舊緊繃。

美國總統拜登 10日表示，美國過去20年在阿富汗花費超過1兆美元，訓練了30萬阿富汗士兵，並給他們現代裝備。阿富汗的領袖必須團結，必須替自己奮鬥，替他們的國家奮鬥。

他說，美軍在阿富汗的任務會在8月31日結束，阿富汗人必須決定自己的未來，他不會再派另一個世代的美國人去加入這場已經持續20年的戰爭。

拜登的發言招致一些批評，但身為美國陷入阿富汗戰爭後的第4位總統，拜登的話看似沒有轉圜餘地。

美國究竟是為何進攻阿富汗，又為何落到原先的統治者神學士如今又反攻要奪回政權的局面？一切要追溯到20年前的911恐怖攻擊事件。

● 反恐戰爭

2001年9月11日，凱達組織（Al-Qaeda）發動恐怖攻擊，造成近3000美國人喪生。美國譴責阿富汗與當時的神學士政府窩藏凱達首腦賓拉丹（Osama bin Laden）。

在911發生後不到一個月，當時的美國總統小布希（George W. Bush）於10月7日對阿富汗展開「持久自由行動」（Operation Enduring Freedom）。

這場行動開啟了美國的「反恐戰爭」，僅花費數週，就推翻自1996年起掌控阿富汗的神學士政權。

● 被遺忘的戰爭

2003年3月，美國的注意力暫時轉移到推翻獨裁者海珊（Saddam Hussein）的伊拉克戰爭。

神學士和其他伊斯蘭組織以阿富汗的南部和東部為據點重新集結。從那裡可以發動攻擊，並輕易逃往在巴基斯坦部落地區的基地。

2008年，美國駐阿富汗司令要求更多兵力支援。小布希加派美軍，使得駐阿富汗美軍人數來到4萬8500人。

● 全盛時期10萬美軍

2009年，歐巴馬（Barack Obama）打著結束伊拉克和阿富汗戰爭的口號當上美國總統。

不過，他上任後美國在阿富汗的駐軍暴增到約6萬8000人。同年12月，歐巴馬再派遣3萬美軍進駐阿富汗。

截至2010年，約有15萬外國軍人派駐阿富汗，當中10萬人為美軍。

● 賓拉丹之死

2011年5月2日，賓拉丹在巴基斯坦藏匿處遭美國特種部隊擊斃。

● 結束戰鬥任務

2014年12月，北大西洋公約組織（NATO）結束在阿富汗的戰鬥任務。不過，仍有1萬2500名外國軍人留守阿富汗執行反恐任務，其中9800人是美軍。

但隨著神學士勢力擴張，阿富汗情勢逐漸惡化。

● 美國再度增兵

美國總統川普（Donald Trump）對美國撤軍不設定時間表，並在2017年8月再度增派兵力。美軍大規模增加空襲行動。

● 和談與協議

2018年，華府和神學士代表在卡達首都杜哈召開特別會談，討論美國撤軍阿富汗。

華府開出條件，要求神學士不可讓阿富汗再次成為「凱達組織」等聖戰組織的庇護所。

2020年2月29日，美國和神學士簽署歷史性協議。

神學士與阿富汗政府的和平會談於9月12日展開，但暴力衝突隨後升高，和談陷入僵局。神學士被指控對一系列知名運動人士、政治人物、新聞記者以及公職女性等展開攻擊。

● 最終撤軍日與神學士攻勢

截至川普在2021年1月結束任期時，美國在阿富汗的駐軍人數已經降至2500人。

新任美國總統拜登宣布將會遵守與神學士的協議，但把撤軍期限延後到9月11日。

拜登今年4月14日正式宣布，在今年911恐怖攻擊事件20週年紀念日前，將撤回所有駐阿富汗美軍，結束這場美國陷入最久的戰爭。

隨後拜登在7月8日又說，美軍近20年前在阿富汗展開的任務將於8月31日結束，獨自決定自己的未來是阿富汗人民的權利和責任。

在原本的撤軍期限5月1日過去後，阿富汗暴力衝突開始升高，神學士發動一連串攻擊行動，並佔據數個大城市附近的鄉村地區，令人憂心一旦美軍和國際部隊撤離，阿富汗政府軍將會兵敗如山倒。

● 激烈交火

5月初，北約展開在阿富汗的最終撤軍，9600名士兵中有2500人為美軍。

在此同時，神學士與阿富汗政府軍在南部海曼德省（Helmand）爆發激戰。

5月8日，一顆炸彈在喀布爾一所女校外爆炸，造成85人喪生，大多是學童。這起今年最致命攻擊事件據信是神學士發動，但他們並未承認。

5月中旬，美軍從坎達哈（Kandahar）的空軍基地撤軍。

● 關鍵邊界

神學士取得大片土地的控制權，包括鄰近塔吉克的邊境城市謝爾罕班達（Shir Khan Bandar），迫使塔吉克進行戰備檢查。

7月9日，神學士宣布佔領與伊朗接壤的阿富汗最大邊境口岸伊斯蘭卡拉（Islam Qala）。

● 城市相繼淪陷

8月的第一個週末，神學士對都會中心發動猛攻，至少3個省會遭到攻擊。美國和英國稱神學士已經犯下「戰爭罪」，指控神學士在史賓波達克鎮（Spin Boldak）「屠殺平民」。

8月6日，神學士在首都一座清真寺，射殺阿富汗政府的媒體資訊中心主任梅納泊（Dawa Khan Menapal）。

8月7日，神學士攻陷了首座省會，西南部寧羅茲省（Nimroz）省會薩蘭吉（Zaranj）落入神學士之手，並稱「未經戰鬥」就拿下這個城市。接下來數天，北部數個城市相繼淪陷。

儘管阿富汗的血腥衝突正在升高，但美國總統拜登並未表示要延後撤軍期限。