英俄摩擦不斷 俄國不續發駐莫斯科BBC記者簽證

倫敦當局對在英國工作的俄國記者有差別待遇，俄國已要求在莫斯科工作的一名英國廣播公司（BBC）記者月底前離開俄國，來作為報復。圖為在倫敦市中心的英國廣播公司大樓。美聯社

俄羅斯 國家電視台12日報導，因為倫敦當局對在英國工作的俄國 記者有差別待遇，俄國已要求在莫斯科工作的一名英國廣播公司（BBC）記者月底前離開俄國，來作為報復。

這個不尋常的舉措意味，早就不好的英俄關係如今進一步惡化。

俄羅斯電視新聞頻道「俄羅斯24」（Rossiya-24）報導，BBC駐莫斯科的兩名英語記者之一芮恩茲福（Sarah Rainsford）將必須返國，並稱這是「象徵性的驅逐出境」。

俄國將在9月舉行國會大選，俄國當局之前也打壓國內俄語媒體，認為這些媒體有惡意的外國利益撐腰，有意製造動亂。

根據「俄羅斯24」，俄國當局已決定不再續發芮恩茲福的工作簽證 ，要她在本月底簽證到期前離境。此舉是為了報復英方拒絕為俄國記者簽發或延長簽證。

「俄羅斯24」報導，俄國國營電視台「今日俄羅斯」（RT）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）在英國都無法取得媒體資格，出席國際場合進行採訪。

「俄羅斯24」指出：「芮恩茲福將返國。根據我們的專家，因為英國跨越了我們媒體圈所有的紅線，這名駐莫斯科的BBC記者將無法獲得延長簽證。」

BBC對這則報導不予置評。芮恩茲福沒有回應記者的置評請求。俄國外交部發言人表示，芮恩茲福對此事置評後，外交部才會回應。