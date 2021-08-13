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英國普利茅斯槍擊案 23歲凶嫌受雇國防工業公司

中央社倫敦13日專電
英國西南部城市普利茅斯12日晚發生英國近11年來最重大槍擊案，含嫌犯共6人死亡。法醫與調查人員封鎖現場進行調查。美聯社
英國西南部城市普利茅斯12日晚發生英國近11年來最重大槍擊案，含嫌犯共6人死亡。法醫與調查人員封鎖現場進行調查。美聯社

英國西南部城市普利茅斯昨(12日)晚發生英國近11年來最重大槍擊案，含嫌犯共6人死亡。警方今天公布嫌犯身分，是一名23歲男子戴維森，受雇於一家業務橫跨航太、國防、核子工程的英國公司Babcock International。

港口城市普利茅斯（Plymouth）有西歐規模最大的海軍基地。當地時間昨天晚間6時餘驚傳槍響，除了造成數人受傷，包括嫌犯、2名女性及2名男性當場死亡，1名女性送醫後不治。當場死亡的其中一人是年僅5歲的小女孩。

警方今天公布嫌犯身分，是23歲的戴維森（Charley Davison）。

英國「泰晤士報」（The Times）引述消息來源報導，警方初步判定事發原因與家庭有關，不是恐怖攻擊，且沒有其他人參與槍擊行動。

英國廣播公司（BBC）報導，在槍殺多人後，戴維森朝自己開槍。國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，他已與內政大臣巴特爾（Priti Patel）通話，有把握情況已獲控制。

「衛報」（The Guardian）報導，除了犯罪動機，警方另一個調查重點將是凶嫌生前是否具備槍械持有相關許可，以及此許可核發是否符合規定。警方也將調查凶嫌是否與警界或政府機關有聯繫。

英國的槍械持有規範是全球數一數二嚴格，持有許可申請人必須通過一連串安全檢查。雖然民眾有權申請持有運動步槍、獵槍及散彈槍，自從1996年位於蘇格蘭中部的小鎮鄧伯蘭（Dunblane）發生英國史上至今最血腥的「鄧伯蘭小學大屠殺」（the Dunblane massacre）後，英國本土就禁止民眾持有絕大多數種類的手槍。

「鄧伯蘭大屠殺」造成16名學生、一名教師當場死亡，15人受傷。凶嫌合法持有武器，生前曾被指控與年輕男童有不當行為。

昨天發生的槍擊案是繼一名計程車司機2010年6月在英格蘭西北部坎布里亞郡（Cumbria）殺害12人後，英國近11年來最重大槍擊案。

英國近年另一起重大槍擊案是1987年一名無業建築工人在倫敦以西的伯克郡（Berkshire）亂槍掃射數小時，造成16人死亡。

「鄧伯蘭大屠殺」，以及發生在坎布里亞郡及伯克郡的凶嫌都當場自盡身亡。

英國 槍擊 倫敦

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