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東京疫情達「災難級」 呼籲強制封鎖措施的聲浪升高

編譯陳律安／綜合外電
日本疫情迅速惡化，掀起各界爭論是否該實施強制封鎖措施。歐新社
日本疫情迅速惡化，掀起各界爭論是否該實施強制封鎖措施。歐新社

日本苦於因應迄今最嚴重的一波新冠疫情之際，東京都知事小池百合子13日警告，東京的疫情已達到「災難級」，愈來愈多人也都在呼籲，日本應該實施和其他國家實施一樣的強制封鎖措施。

東京單日新增確診病例5,773例，在短短三周內增加兩倍以上，東京都知事小池百合子13日警告，東京的疫情已達到「災難級」。病毒專家稍早前在提交給東京都廳的分析報告中，形容東京疫情處於「失控」狀態。各地方知事和執政黨自民黨的一位資深成員都已呼籲，中央政府應考慮加強防疫封鎖力道。

首相菅義偉迄今都反對希望實施強制封鎖的呼聲，畢竟他將在未來三個月面臨國會大選，目前的支持率又降至歷史新低。由於Delta新冠變種病毒的快速傳播已衝擊企業，日本當前採行的防疫措施也較寬鬆，現在還不清楚選民對強制封鎖的反應如何。

去年許多國家為控制疫情，迅速限制人民的移動自由，但日本僅仰賴民眾「自肅」，也就是只有呼籲民眾減少非必要外出，但若民眾不遵守，也沒有執法行動和罰則。這項作法反映日本根深柢固地想避免威權主義措施，在最近之前都還算有效。

然而，隨著Delta新冠變種病毒肆虐，日本的住院病例數和重症案例再攀新高，使人們再度討論當局該實施封鎖政策。自民黨政調會長下村博文日前受訪時說，「緊急狀態的效用開始逐漸降低」。政府最高防疫顧問尾身茂也表示，如果當前的防疫措施沒用，「當然」應討論更嚴格的措施。

東京 日本 疫情

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