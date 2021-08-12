英國普利茅斯夜爆槍響 已傳多人死亡 槍手也喪命

英國西南部的普利茅斯發生重大槍擊案，造成多人喪命和一名持槍人士身亡。（取自每日郵報推特）

英國 天空新聞網（Sky News）報導，英格蘭西南部的普利茅斯（Plymouth）今天晚間發生重大槍擊 案，造成多人喪命和一名持槍人士身亡。

路透社報導，緊急情況應變人員已抵達現場。來自此選區的保守黨籍國會議員莫瑟（Johnny Mercer）形容這是起「嚴重且悲慘」的事件，但「無關恐怖主義」。

莫瑟在推特 （Twitter）上表示：「我獲悉普利茅斯發生一起嚴重且悲慘的事件。請遵照警方下達的一切指示。」

莫瑟隨後又推文說，這起事件無關恐怖主義。

救護單位在推特表示，他們出動大量人力物力，包括危險區域應變小組（HART）、救護車、救護飛機、醫護人員等，來回應這起事件。