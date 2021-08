英國普利茅斯夜爆槍響 已傳多人死亡 槍手也喪命

英國 天空新聞網(Sky News)報導,英格蘭西南部的普利茅斯(Plymouth)今天晚間發生重大槍擊 案,造成多人喪命和一名持槍人士身亡。

路透社報導,緊急情況應變人員已抵達現場。來自此選區的保守黨籍國會議員莫瑟(Johnny Mercer)形容這是起「嚴重且悲慘」的事件,但「無關恐怖主義」。

莫瑟在推特 (Twitter)上表示:「我獲悉普利茅斯發生一起嚴重且悲慘的事件。請遵照警方下達的一切指示。」

莫瑟隨後又推文說,這起事件無關恐怖主義。

救護單位在推特表示,他們出動大量人力物力,包括危險區域應變小組(HART)、救護車、救護飛機、醫護人員等,來回應這起事件。

DEVELOPING: Several people have been killed following a shooting in southwest England that led to what authorities are calling a "critical incident." https://t.co/tQNkwIVicL