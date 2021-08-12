奈及利亞外交官遭粗暴對待 印尼政府致歉

圖為一名駕車者行經奈及利亞駐印尼雅加達大使館。美聯社

印尼 當局今天為一名奈及利亞外交官遭到印尼移民 官員粗暴對待致歉，表示正在進行調查。奈及利亞政府抨擊印尼移民官員的惡劣行徑是國際不法行為。

事件發生在7日，影片流出後引發爭議。影片中，3 名印尼移民官員在一輛汽車 裡，把奈及利亞外交官壓制在汽車後座椅背，其中一人壓住他的頭。可以聽到外交官不斷大聲喊「我不能呼吸了」，以及「我的脖子，我的脖子」。

奈及利亞本週召回駐印尼雅加達大使，並召見印尼駐奈及利亞首都阿布加（Abuja）最高使節。

印尼政府發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）今天表示：「外交部對這起事件深感遺憾。」

他表示：「這是一起獨立事件，和印尼政府身為東道主，承諾履行維也納外交關係公約所規定義務並無絲毫關聯。」他也表示，這起案件正由司法部進行調查。

印尼移民署官員朱拉登（Ibnu Chuldun）表示，那名奈及利亞外交官在雅加達的一條街道上被扣留。移民官員當時正在調查據報有外國人逾期居留，而那名外交官拒絕出示身分證明文件。

朱拉登指出，那名外交官變得很有攻擊性，襲擊了其中一名移民官員。他並表示，這起「誤會」已經「和平」解決。

不過，奈及利亞方面譴責印尼官員的作為。

奈及利亞政府10日發布聲明表示：「奈及利亞政府以最強烈措辭，譴責印尼犯下這種惡劣的國際不法行為，這種行為絕對沒有正當理由，且違反國際法。」

「奈及利亞政府要求相關官員受到適當懲處，已經召回駐印尼大使返國諮商。」