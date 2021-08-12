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奈及利亞外交官遭粗暴對待 印尼政府致歉

中央社雅加達12日綜合外電報導
圖為一名駕車者行經奈及利亞駐印尼雅加達大使館。美聯社
圖為一名駕車者行經奈及利亞駐印尼雅加達大使館。美聯社

印尼當局今天為一名奈及利亞外交官遭到印尼移民官員粗暴對待致歉，表示正在進行調查。奈及利亞政府抨擊印尼移民官員的惡劣行徑是國際不法行為。

事件發生在7日，影片流出後引發爭議。影片中，3 名印尼移民官員在一輛汽車裡，把奈及利亞外交官壓制在汽車後座椅背，其中一人壓住他的頭。可以聽到外交官不斷大聲喊「我不能呼吸了」，以及「我的脖子，我的脖子」。

奈及利亞本週召回駐印尼雅加達大使，並召見印尼駐奈及利亞首都阿布加（Abuja）最高使節。

印尼政府發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）今天表示：「外交部對這起事件深感遺憾。」

他表示：「這是一起獨立事件，和印尼政府身為東道主，承諾履行維也納外交關係公約所規定義務並無絲毫關聯。」他也表示，這起案件正由司法部進行調查。

印尼移民署官員朱拉登（Ibnu Chuldun）表示，那名奈及利亞外交官在雅加達的一條街道上被扣留。移民官員當時正在調查據報有外國人逾期居留，而那名外交官拒絕出示身分證明文件。

朱拉登指出，那名外交官變得很有攻擊性，襲擊了其中一名移民官員。他並表示，這起「誤會」已經「和平」解決。

不過，奈及利亞方面譴責印尼官員的作為。

奈及利亞政府10日發布聲明表示：「奈及利亞政府以最強烈措辭，譴責印尼犯下這種惡劣的國際不法行為，這種行為絕對沒有正當理由，且違反國際法。」

「奈及利亞政府要求相關官員受到適當懲處，已經召回駐印尼大使返國諮商。」

印尼 移民 汽車

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