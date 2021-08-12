俄國單日死亡病例創紀錄 芬蘭新增染疫創新高

在俄羅斯莫斯科紅場內，民眾排隊等著接種疫苗。美聯社

第三波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 持續肆虐之際，俄羅斯今天通報單日病歿人數創爆發疫情以來最高；芬蘭新增染疫人數也創新高，當局將收緊公眾集會的限制。

俄羅斯政府統計數據顯示，過去24小時新增808起死亡病例，這是俄羅斯單日死亡病例首度突破800人，另外再添2萬1932人染疫。

在外界指控俄國 當局淡化疫情嚴重性之際，俄國共計16萬8049人病歿，是歐洲最多的官方統計病亡人數。

俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）以較廣泛定義指出，截至6月底，俄國因為與疫情有關而死亡的人數超過30萬人。

俄國當局面臨疫苗 懷疑論者質疑。根據俄國獨立社會研究和民意調查機構列瓦達中心（Levada Centre）本週發布的調查顯示，55%俄國人沒有接種疫苗的計畫。

俄國疫情重災區莫斯科和許多地區推出強制接種疫苗措施，來加快俄國疫苗施打速度，總統蒲亭（Vladimir Putin）也不斷呼籲民眾注射疫苗。但根據統計各區域與媒體疫情數字的Gogov網站，截至今天，俄國約1億4600萬人口當中，僅2880萬人完整接種所需劑量。

芬蘭衛生與福利研究所（The Finnish Institute for Health and Welfare,THL）表示，儘管芬蘭是歐洲染疫率最低的國家之一，但近幾週有疫情拉警報的現象，昨天新增1024人染疫，創下紀錄。

根據芬蘭衛生與福利研究所，人口550萬的芬蘭目前累計11萬5000人確診，995人病歿，新增確診中有9成是Delta變異株。

芬蘭南部區域行政機關今天宣布，截至8月20日為止，赫爾辛基和周圍地區集會活動人數上限，室內25人，戶外50人。

芬蘭疫苗接種進度落後歐盟許多國家，只有40%人口完整接種疫苗，部分原因為當局決定將接種間隔拉長到3個月，將盡可能讓許多人打到一劑疫苗列為優先事項。