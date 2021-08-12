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阿富汗人逃離家園 歐洲憂重演2015難民危機

中央社布魯塞爾12日專電
來自阿富汗北部要城昆都士的難民10日在首都喀布爾一座公園休息。昆都士日前被神學士組織攻占，這些民眾為躲避戰火逃離家園。Getty Images
來自阿富汗北部要城昆都士的難民10日在首都喀布爾一座公園休息。昆都士日前被神學士組織攻占，這些民眾為躲避戰火逃離家園。Getty Images

阿富汗民兵組織神學士近日攻城掠地，導致數以萬計民眾逃離家園，但數個歐洲國家表示仍應遣返境內的阿富汗難民，擔心若未阻止恐將重演2015年難民危機（移民危機）。

美軍撤出駐阿富汗後，當地民兵組織神學士（Taliban）近日攻城掠地，一週內攻下10座省會，今天更拿下位居重要戰略位置的加茲尼（Ghazni），神學士距離首都喀布爾僅150公里。

阿富汗情勢緊張，數以萬計民眾逃離家園。稍早前，6個歐洲聯盟成員國奧地利、丹麥、比利時、荷蘭、希臘及德國致函歐盟，支持執行遣返境內申請庇護遭拒的阿富汗難民，認為一旦停止遣返將「發出錯誤的訊號」，激勵更多阿富汗人前往歐盟。

不過，隨阿富汗情勢快速惡化，6歐盟成員國立場開始不一致。德國和荷蘭改口暫時不遣返；比利時今天則表示無意停止遣返。

其中希臘支持遣返的立場最堅定，移民部長瑪他拉奇（Notis Mitarachi）近日表示，希臘密切關注阿富汗的不穩定情勢，呼籲歐盟必須積極預防後續可能的問題。

瑪他拉奇說，歐盟還沒有準備好，若更多阿富汗人前來歐洲，更沒有能力再應對類似2015的難民危機。

希臘處於難民危機前線，2015年時，包括敘利亞、阿富汗和伊拉克大量民眾穿越地中海抵達希臘，對歐洲社會經濟都有很大影響。

阿富汗 遣返 歐盟

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