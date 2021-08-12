安德魯王子涉嫌性侵 英國警方將審查指控

英​國安德魯王子(左)涉嫌性侵並在美國面臨民事訴訟，英國警探將重新審查對他的指控。​(美聯社)

倫敦都會區警察局長狄克（Cressida Dick）今天表示，由於英國安德魯王子（Prince Andrew）涉嫌性侵並在美國 面臨民事訴訟，英國警探將重新審查對他的指控。

狄克先前選擇不會針對安德魯王子涉嫌性侵一事展開調查，她表示，警方將重新檢視指控。

美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）9日向曼哈頓聯邦地區法院遞出民事訴訟，她指控已故美國金融家艾普斯坦 （Jeffrey Epstein）曾經常虐待她，並將她出借給「有權力的男性」發生性行為。

朱弗里控訴約克公爵（Duke of York）安德魯王子在大約20年前她未滿18歲時，於被定罪的性犯罪者艾普斯坦同夥、英國名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的倫敦住宅內性侵她。

狄克告訴倫敦廣播電台（LBC Radio），「我們當然會再次檢討我們的立場，基於目前發生的事情，我已經請我的團隊再看一次內容，沒人能凌駕在法律之上」。

安德魯王子是英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的次子，他目前尚未公開針對官司作出回應，但曾強烈否認與朱弗里發生性行為，甚至是與她謀面。

狄克解釋警方為何決定不調查牽涉艾普斯坦的指控，「我們收到了不止一件與艾普斯坦先生有關的指控，我們已經審查並評估了那些指控，但未展開調查」，她認為那是「對的選擇」，而艾普斯坦已於2019年在獄中結束自己的生命。

狄克補充，英國警方「當然對與海外當局的合作持開放態度，如果他們向我們提出任何要求，我們都將傾全力協助」。