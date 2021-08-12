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以色列將要求3歲以上孩童進行COVID篩檢

中央社耶路撒冷12日綜合外電報導
以色列從下周起，3歲以上孩童都必須經過COVID篩檢，才能進入校園、游泳池、旅館或體育館。(美聯社)
以色列從下周起，3歲以上孩童都必須經過COVID篩檢，才能進入校園、游泳池、旅館或體育館。(美聯社)

以色列對成人廣打疫苗，仍止不住節節攀升的染疫人數。當局決定從下周起，3歲以上孩童都必須經過COVID篩檢，才能進入校園、游泳池、旅館或體育館。

以色列先前推出「綠色通行證」（Green Pass），上頭揭示是否施打疫苗、篩檢結果，或是曾染疫但已康復等資訊。這項通行證一度停用，但在上個月底又重新上路，並擴大適用於12歲以上孩童。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）表示，從下周三（18日）起，政府將資助3至11歲孩童接受篩檢，次數不限。

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，已經在全國開設120處快篩中心。

在這些快篩中心進行篩檢要價52謝克爾（約17歐元），可取得24小時內有效的「綠色通行證」。

以色列目前對60歲以上民眾追加施打第3劑疫苗，班奈特今天表示，政府正在考慮把年齡範圍擴大。

他表示：「我預料今晚將能獲得團隊允許，把施打追加劑量，也就是第3劑疫苗的年齡向下調整。因此，從下周起，預料將有更廣年齡層的人可以施打第3劑疫苗。」

以色列等多國施打第3劑的行為招致世界衛生組織（WHO）批評。世衛表示，全球的優先要務應該是讓所有人都施打疫苗。

以色列從9日起也要求來自全球大多數國家的旅客都必須強制隔離，不論是否完成疫苗接種。

在輝瑞大藥廠（Pfizer）協助下，人口900萬的以色列從去年12月起施打疫苗，是全世界率先推行全國疫苗接種的國家之一。以色列迅速取得數百萬劑疫苗，交換條件是提供施打效果的醫療數據。

結果發現，施打疫苗後感染率急速下降，一度讓以色列民眾的生活得以幾乎恢復常軌，學校、酒吧和演唱會場地重新開放。

然而，更具傳染力的Delta變異株肆虐，讓以色列的確診人數來到今年2月以來的新高水平。

根據衛生部今天公布數據，過去一天增加了5946例確診病例，總計有92萬1083人確診，6593人病故。

疫苗 以色列 篩檢

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