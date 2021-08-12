孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

代表加拿大政府的律師11日在中國華為 技術有限公司財務長孟晚舟 的引渡案聽證會上說，孟晚舟與匯豐 銀行主管開會時所言不實，且有所隱瞞，構成詐欺罪。

美方指稱華為利用設在香港的星通科技公司（Skycom Tech）販售設備給伊朗，孟晚舟並向匯豐銀行作出不實陳述，致使匯豐提供金融服務給星通公司，違反了美國對伊朗的制裁。美國指控49歲的孟晚舟犯下詐欺罪，但她否認。

孟晚舟於2018年12月在溫哥華機場被捕，面臨從加拿大引渡到美國受審的命運。北京對此案極為不滿，認為這是出於政治動機，目的是阻止中國崛起。

美聯社報導，加拿大司法部律師佛瑞特（Robert Frater）說，此案「攸關不誠實的商業交易」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

在媒體接連報導華為與星通公司的關係後，孟晚舟與一名匯豐銀行主管見了面。佛瑞特說，孟晚舟在會談中並未坦誠以告，既因她所言不實，也因她有所隱瞞。

佛瑞特表示，孟晚舟告訴匯豐主管，華為「並未參與任何可能導致匯豐觸犯美國制裁法的活動」。

孟晚舟還說，華為恪遵制裁法，也要求所有在伊朗的工作夥伴嚴守規定。

但佛瑞特說：「事實是，華為完全控制了星通。星通就是華為。」

他表示，孟晚舟的不誠實，一部分是她的說法與實際有差距，一部分是疏於揭露華為與星通關係的真正性質，「此案的罪行同時攸關作為與不作為」。

卑詩省最高法院副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）詢問，孟晚舟是否有責任向匯豐銀行說明風險。佛瑞特說，匯豐銀行評估風險所需的資料來源就是孟晚舟，而孟晚舟傳達的訊息是「一點風險也沒有，因為我們遵守所有制裁規定」。

佛瑞特還說，與伊朗合法交易不是完全不可能，孟晚舟的職責之一就是去釐清有哪些限制。

霍姆斯還詢問，如果孟晚舟向匯豐保證沒有違反制裁的風險，他們難道不會認為華為對星通有控制權。佛瑞特表示，孟晚舟釋出的訊息是華為「不與惡人合作」。

孟晚舟戴著口罩和電子腳鐐出庭，透過翻譯瞭解聽證過程。

預期霍姆斯要到今年稍晚才會就這起引渡案做出判決，無論她的判決是什麼，都有可能會被上訴。

孟晚舟的律師否認所有稱她不誠實的指控，並指匯豐銀行未蒙受任何風險，所有指控都是出於政治動機。