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8生還8失蹤 俄羅斯觀光直升機墜湖 湖水酷寒獲救渺茫

中央社莫斯科12日綜合外電報導
俄羅斯一架載有觀光客的直升機在堪察加半島墜湖，搜救人員搜尋失蹤者。(美聯社)
俄羅斯一架載有觀光客的直升機在堪察加半島墜湖，搜救人員搜尋失蹤者。(美聯社)

一架載有16人的直升機今天在俄羅斯遠東堪察加半島（Kamchatka Peninsula）墜湖，機上大多是觀光客，目前已有8人獲救，但仍有8人生死未卜。

路透社報導，一處自然保護區的員工描述，在直升機墜毀後幾分鐘，兩艘快艇抵達現場並發現8名從湖面下約8至9公尺游起的生還者，其中2人傷勢嚴重，且湖水溫度僅攝氏5至6度，他們若沒有及時獲救，生還機率恐怕不大。

區域首長在國家電視台中表示，「乘客當時通過機身後部被打開的行李門，逃離正在下沉的直升機」。

影片來源：YouTube RT

8名生死未卜的人員包含機上唯一的小孩和機組指揮官。

國際傳真社（Interfax）引述衛生部門消息來源表示，「死者的遺體最有可能沉在庫頁湖（Kuril Lake）底」。

堪察加地區首長索羅多夫（Vladimir Solodov）指出，潛水員無法下潛至直升機的殘骸，因為它沉得太深了。

塔斯社（TASS）引述警方消息來源表示，濃霧可能導致飛行員降落在以為是陸地的水面。

當地緊急服務單位表示，失事直升機是Vityaz-Aero公司所有，機上有13名乘客和3名機組人員。

法新社報導，機上旅客來自俄羅斯第二大城聖彼得堡（Saint Petersburg），其中一名生還者斯特瑞金（Viktor Strelkin）表示，事故發生時他在睡覺，當一股水流打在他臉上時，他才醒來。

俄羅斯的航空安全標準近來有所提高，但事故，特別是涉及老化飛機和直升機的相關事故，仍然不少見。

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