日本新增確診1萬5812例創新高 關西疫情急速擴大

東京街上民眾都戴上口罩。美聯社

日本 今天新增COVID-19確診病例1萬5812例，創新高。關西地區疫情 急速擴大，目前適用「防止蔓延等重點措施」的京都府，考慮要求政府對京都府發佈「緊急事態宣言」。

日本經濟新聞報導，日本今天新增COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）確診病例1萬5812例，刷新8月7日的1萬5751例，創新高。尤其以西日本為主的地區，新增病例多，有9府縣確診病例創當地新高，可看出疫情由首都圈擴大至西日本地區。

日本因染疫而症狀嚴重者持續增加，截至10日有1332人，比前一天增加102人。

報導說，已發佈防疫 最高層級「緊急事態宣言」的大阪府今天新增確診1490例，發佈僅次於緊急事態宣言的「防止蔓延等重點措施」的京都府，今天新增確診341例，皆創當地新高。京都府考慮12日召開防疫小組會議後，向政府請求對京都府發佈緊急事態宣言。

同樣在關西地區的兵庫縣，今天新增確診608例，是疫情發生以來第2多紀錄。兵庫縣也考慮向政府請求對兵庫縣發佈緊急事態宣言。

福岡縣今天新增確診737例，已在本月5日要求政府對福岡縣發佈緊急事態宣言。

東京都今天新增確診4200例，重症者197人，連續兩天創新高。東京的鄰縣神奈川縣新增1565例、埼玉縣1227例、千葉縣955例。

今天確診病例創當地新高的除大阪府、京都府以外，還有靜岡縣288例、三重縣111例、滋賀縣162例、奈良縣138例、愛媛縣85例、熊本縣181例、鹿兒島縣108例。