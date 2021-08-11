立陶宛外長：中國決策令人遺憾 盼大使儘快復位

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯。美聯社

立陶宛 外交部長藍斯柏吉斯今天表示，中國 決定召回駐立陶宛大使並要求立陶宛召回駐中國大使，令人遺憾；立陶宛方面「並未做錯任何事」，也以雙方大使儘快恢復工作為目標。

立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天與在野「立陶宛農民與綠黨聯盟」（LVŽS）會晤時提到，立陶宛方面已採取措施，以期立陶宛與中國雙方大使能儘快恢復工作。他確信，與中方的「誤會」可獲解決，也將獲得解決。

藍斯柏吉斯強調，其他國家也允許台灣 在境內設立代表處，但這並未導致中國召回大使。

他指出，昨天與中方的外交風波「令人失望」，甚至「令人無法接受」，但這不意味雙方將關閉大使館或斷絕外交關係。

他並說，立陶宛獲美國國務院及歐盟支持，而立陶宛「並未做錯任何事」。

台灣與立陶宛關係近期顯著升溫，雙方規劃今年互設代表處，其中台灣駐立陶宛代表處將以「台灣」為名，是台灣在歐洲地區首度在代表處名稱使用「台灣」。中國外交部10日以此為由宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立方召回駐中大使。

根據立陶宛外交部昨天首次發布、今天更新的聲明，立陶宛外交部對中方的這項舉措感到遺憾，同時藉機重申，立陶宛決意在「一個中國政策」下追求與台灣的互惠關係，一如歐洲聯盟（EU）及世界各地許多國家。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨天在媒體簡報會強調，美國與北大西洋公約組織（NATO）盟友立陶宛同在，並譴責中國的報復性作為。

他強調：「各國都應該要能決定自身『一中』政策輪廓樣貌、不受到外在脅迫。美國就是這麼做。」他回覆媒體提問時提到，美國支持其他國家與台灣交往。

歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）昨天回覆中央社詢問指出，歐盟不認為在台灣、或是台灣前來歐洲設處違反歐盟的「一個中國政策」。 她表示，中國與歐盟成員國的雙邊關係不可避免會影響歐中整體關係；歐盟對中國的行為表示遺憾，將密切關注事態發展。