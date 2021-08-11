我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登1.2兆美元基建法案 有哪些項目？財源從哪來？

孟晚舟尋求停止引渡 辯護律師稱美國「不是世界警察」

西非「馬堡病毒」死亡首例 致死率、傳染性高似伊波拉

編譯張君堯／即時報導
世界衛生組織9日表示，幾內亞衛生當局已確認有一人死於「馬堡病毒」，一種與伊波拉病毒極為相似的高傳染性病毒。(美聯社)
世界衛生組織9日表示，幾內亞衛生當局已確認有一人死於「馬堡病毒」，一種與伊波拉病毒極為相似的高傳染性病毒。(美聯社)

世界衛生組織（WHO）9日表示，幾內亞衛生當局已確認有一人死於「馬堡病毒」（Marburg Virus），一種與伊波拉病毒極為相似的高傳染性病毒。

路透報導， 這項發現顯示該致命疾病「首次出現在西非」。自1967年以來，馬堡病毒一共爆發了12次重大疫情，主要發生在非洲南部和東部。幾內亞的新病例於上周首次被發現，該國今年早些時候曾爆發導致12人死亡的相關疫情，直到2個月前才宣布撲滅病毒，

世衛組織的聲明說，這名馬堡病毒患者在病情迅速惡化之前，首先在當地診所尋求治療。幾內亞國家實驗室和塞內加爾巴斯德研究所（ Institute Pasteur）的分析員後來證實這項病毒的診斷。世衛組織非洲區域主任莫蒂（Matshidiso Moeti）在聲明中表示「馬堡病毒有可能廣泛傳播，這意味著我們需要阻止它的發展」。

馬堡病毒和今年的伊波拉病毒都是在幾內亞的蓋凱杜區（Gueckedou）發現的，該地靠近賴比瑞亞和象牙海岸的邊界。此外，2014至2016年伊波拉疫情的首例病例、歷史上最大的伊波拉疫情也來自幾內亞東南部林區的同一地區。

世衛組織表示，在過去的疫情中，馬堡病毒的致死率從24%到88%不等，這取決於病毒株和病例管理，並補充說「傳播是通過接觸受感染的體液而發生的，症狀包括頭痛、吐血、肌肉疼痛和各種孔口出血等」。

疫情 世衛 肌肉

上一則

德國護士偷換「食鹽水」逾8千人得重打新冠疫苗

延伸閱讀

中官媒引假消息批美「施壓世衛」瑞士使館打臉：無此人

中官媒引假消息批美「施壓世衛」瑞士使館打臉：無此人
世衛組織籲 勿將第2階段疫源調查政治化

世衛組織籲 勿將第2階段疫源調查政治化
美參院外委會通過決議案 要求國務卿助台重返世衛組織

美參院外委會通過決議案 要求國務卿助台重返世衛組織
場邊人語／非洲籃球 發展新猷

場邊人語／非洲籃球 發展新猷

熱門新聞

英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
梅根（左）和哈利結婚後鬧出不少風波，卻搶盡全球目光。（路透資料照片）

靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

2021-08-09 00:32
東京當地周三上午約5時33分，發生規模6地震。(擷自美國地質調查局網站)

東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒

2021-08-03 18:00
隨著防疫限制放鬆，印度民眾逐漸恢復平常生活，但近來新冠肺炎單日新增確診病例數再度躍升，令人憂心第三波疫情再起。歐新社

印度疫情恐爆第三波 最怕比Delta更毒的變種

2021-08-04 09:49
哈利王子將出書暢談皇室生活，專家預測皇室成員人人都難毫髮無傷。（路透資料照片）

哈利出書 英皇室難毫髮無傷？被修理最慘的可能是她

2021-08-06 13:39

超人氣

更多 >
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責
CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼