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再拿一省會 神學士控制逾半阿富汗

國際組／綜合報導
來自阿富汗北部要城昆都士的難民10日在首都喀布爾一座公園休息。昆都士日前被神學士組織攻占，這些民眾為躲避戰火逃離家園。Getty Images
來自阿富汗北部要城昆都士的難民10日在首都喀布爾一座公園休息。昆都士日前被神學士組織攻占，這些民眾為躲避戰火逃離家園。Getty Images

民兵組織神學士9日攻陷阿富汗第6座省會與多座邊界城鎮和貿易路線之後，美國表示，捍衛阿富汗要靠阿國自己的安全部隊。

美國總統拜登表示，美軍在阿富汗的任務會在8月31日結束，他說，阿富汗人必須決定自己的未來，他不會再派另一個世代的美國人去加入這場已持續20年的戰爭。

外國部隊撤離之際，神學士加緊攻勢逼迫阿富汗政府，9日他們又拿下北部沙曼岡省省會艾巴克市。該市議員吉亞表示：「現在神學士正在和阿富汗部隊交戰，要奪下警察總部及省長的辦公區，省會多處已落入神學士手中。」

神學士不到一周已拿下昆都士等6座省會城市。歐盟安全官員估計，如今阿富汗全境已有65%遭神學士控制。

美國國防部發言人柯比表示，美國相當擔心阿富汗情勢，但阿國安全部隊有能力對抗神學士。

柯比表示：「這些是他們的軍隊、他們的省會、他們要保衛的人民，歸根究柢就是要看領導階層願不願意在此刻有所作為。」

若阿富汗安全部隊不願戰鬥，美國軍方會怎麼做？柯比回答：「不會做太多。」

路透報導，不願具名的美國官員表示，雖然軍方今年稍早就曾警告拜登，阿富汗多座省會將隨著美軍撤離而陷落，神學士攻城略地速度之快，仍讓軍方深感訝異。

上周末神學士攻擊多座省會時，美國只發動了不到12次空中支援，有一次只摧毀了敵方裝備。官員表示，昆都士淪陷時，阿富汗部隊並未要求任何支援。

阿富汗 美國 柯比

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