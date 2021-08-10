時隔一年 倫敦塔橋升起後又卡住了

英國知名地標「倫敦塔橋」（Tower Bridge）9日發生「技術性問題」，橋面升起讓船隻通過後就放不下來，近12小時後才解決問題，10日凌晨恢復橋面車輛通行。路透

英國 知名地標「倫敦 塔橋」（Tower Bridge）昨天發生「技術性問題」，橋面升起讓船隻通過後就放不下來，近12小時後才解決問題，今天凌晨恢復橋面車輛通行。

法新社報導，根據倫敦塔橋的日程安排，昨天下午原定升起橋面，讓大型木製帆船「不屈號」（Sailing Vessel Tenacious）通過，但升起後就卡住，降不下來。

路透社報導，倫敦市警方發言人表示，橋面大約在當地時間將近下午2時45分（格林威治時間1時45分）卡住。

這是倫敦塔橋一年內第2次卡住。英國廣播公司（BBC）報導，塔橋在當地時間凌晨1時45分恢復運作，重新開放車輛通行。

倫敦塔橋建於1886年至1894年間，當時被認為是「有史以來最大、最精密的上開橋（bascule bridge）」，是構成倫敦天際線的重要建築物之一，橋面每年大約升起800次。

倫敦塔橋橫跨泰晤士河，兩端分別是倫敦金融城（Square Mile）及南華克（Southwark）地區。塔橋封閉，導致橋的兩端都排起等待過橋的汽車 長龍。

上開橋的bascule意指橋的兩臂，源於法語的「蹺蹺板」。兩邊橋面各由4個巨大齒輪帶動升降，起初由蒸氣驅動，1970年代開始以電力液壓系統取代。

2020年8月，倫敦塔橋曾卡住超過1小時，導致周邊交通大亂。