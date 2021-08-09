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睽違6年 俄羅斯重新開放民航機直飛埃及

中央社開羅9日綜合外電報導
圖為俄羅斯的旅客在登記處等待搭乘埃及航空班機前往埃及。美聯社
圖為俄羅斯的旅客在登記處等待搭乘埃及航空班機前往埃及。美聯社

6年前一架埃及起飛的俄羅斯客機遭恐攻，俄方隨即關閉直飛埃及的航線。埃及民航官員表示，如今航線重啟，一架從莫斯科起飛的俄國觀光航班，9日降落在紅海度假勝地。

2015年10月，一架原定飛往聖彼得堡的俄國客機自紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）起飛不久後，即遭伊斯蘭國（IS）的炸彈炸毀，機上224人全數遇難。此後莫斯科下令禁止直飛埃及。

9日自莫斯科起飛的埃及航空（EgyptAir）班機載運300名遊客到埃及的赫加達（Hurghada），10日的第2 架航班則會將俄羅斯度假客送至夏姆錫克。

埃及航空執行長阿布連內（Amr Abulenein）告訴法新社，埃及航空每週共有7個航班，往返莫斯科以及赫加達或夏姆錫克。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，上月底俄羅斯代表團前往埃及視察機場和度假飯店，以確認安全及衛生程序無虞。

埃及去年3月關閉邊境，以遏制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情傳播，去年7月重新向外國遊客開放國門。

在大流行爆發前的2019年，旅遊業替埃及帶來130億美元的營收，佔埃及國內生產毛額（GDP）的12%。去年受到疫情衝擊，這個數字暴跌至僅剩40億美元。

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