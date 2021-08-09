我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

土耳其專家：沒打疫苗染Delta年輕重症日增

中央社安卡拉9日專電
土耳其一名女子，在安卡拉接種中國科興新冠疫苗。（新華社）
土耳其一名女子，在安卡拉接種中國科興新冠疫苗。（新華社）

土耳其專家警告，收治2019冠狀病毒疾病的加護病房出現感染Delta變異株年輕病患日增趨勢，這些人未接種疫苗；已接種中國科興疫苗卻沒有追加一劑的重症病患也不在少數。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，衛生部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）科學諮詢委員會委員圖蘭（Sema Turan）指出：「加護病房裡各種年齡層病人都有。不過我們觀察發現，2019冠狀病毒疾病Delta變異病毒株會對國內未接種疫苗年輕人造成一些嚴重後果。」

圖蘭是安卡拉巿醫院（Ankara City Hospital）加護病房主任。

她指出，除了未接種疫苗者之外，COVID-19加護病房裡人數次高的族群為早已接種兩劑中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）CoronaVac疫苗，但是沒有追加第3劑的民眾。

土耳其民眾7月起可以追加施打第3劑疫苗。

圖蘭同時針對秋季恐出現第4波疫情提出警告說：「應該採行所有必要防疫措施，以避免9月時可能再度出現疫情高峰。如果疫苗接種工作確實繼續有效地在執行，那麼加護病房受治病患數在過去幾波疫情高峰時應當可以遠低於實際情況。」

衛生部昨晚公布疫情通報顯示，過去24小時新增2萬2699起COVID-19病例、108例病歿。衛生部自7月4日起不再公布累計病患和死亡數。據美國約翰霍普金斯大學（JohnsHopkins University）數據顯示，土耳其目前累計有589萬5841起病例、5萬2088例病故。

土耳其7月起幾乎解除針對COVID-19而實施的所有防疫措施，確診病例數從7月2日至5日連續4天低於5000 例，7月17日至25日伊斯蘭教宰牲節假期再度激增，於7 月23日超過1萬例，7月28日起更已連續12天破2萬例。

自從單日病例數再度激增以來，專家和政府一再呼籲民眾進行疫苗接種。據衛生部COVID-19疫苗資訊平台即時資訊，截至今天傍晚，土耳其全境有7745萬6199人施打疫苗，其中2957萬6920人完成兩劑接種。

疫苗 疫情 中國

上一則

日本連續7天單日確診逾萬例 新增12人染疫死亡

延伸閱讀

拚500萬劑疫苗提前交貨 高端：越來越有信心

拚500萬劑疫苗提前交貨 高端：越來越有信心
BNT執行長：目前還不需要針對變種病毒調整疫苗

BNT執行長：目前還不需要針對變種病毒調整疫苗
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死

熱門新聞

英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
東京當地周三上午約5時33分，發生規模6地震。(擷自美國地質調查局網站)

東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒

2021-08-03 18:00
隨著防疫限制放鬆，印度民眾逐漸恢復平常生活，但近來新冠肺炎單日新增確診病例數再度躍升，令人憂心第三波疫情再起。歐新社

印度疫情恐爆第三波 最怕比Delta更毒的變種

2021-08-04 09:49
英國政府「緊急情況科學顧問小組」（Sage）發表報告指出，「幾乎可以確定」會出現一種使目前所有新冠疫苗失效的新冠病毒變異株。路透

英官方報告：使所有疫苗失效的變異株 幾可確定會出現

2021-08-02 07:53
哈利王子將出書暢談皇室生活，專家預測皇室成員人人都難毫髮無傷。（路透資料照片）

哈利出書 英皇室難毫髮無傷？被修理最慘的可能是她

2021-08-06 13:39

超人氣

更多 >
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了
阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過
控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責

控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責
馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣

馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣