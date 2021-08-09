前蘇聯人權鬥士柯瓦勒夫辭世 享耆壽91歲

俄羅斯知名人權捍衛者、前蘇聯異議人士柯瓦勒夫（Sergei Kovalev，圖）的家人表示，柯瓦勒夫今天凌晨在睡眠中與世長辭，享耆壽91歲。Getty Images

俄羅斯 知名人權捍衛者、前蘇聯異議人士柯瓦勒夫（Sergei Kovalev）的家人表示，柯瓦勒夫今天凌晨在睡眠中與世長辭，享耆壽91歲。

柯瓦勒夫成為蘇聯民主運動領導人物之一以前，是一名生物學家。他曾因從事社運而被關進蘇聯勞改營。

蘇聯解體後，柯瓦勒夫曾強烈批評莫斯科對車臣發動戰爭，且他在俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）於2000年掌權時，對俄國 民主倒退提出警告。

柯瓦勒夫的兒子伊凡（Ivan Kovalev）在臉書上表示，他父親在今天凌晨於睡夢中辭世。

柯瓦勒夫曾出任主席的俄羅斯人權組織「紀念碑」（Memorial）也向他致意。依據一項爭議性法律，這個組織被俄羅斯政府貼上「外國代理人」（foreign agent）的標籤。

紀念碑表示，柯瓦勒夫「不論在戰爭與和平時，在政治和日常生活中，總是忠於對人權的信念」，他自1969年以來，一直在爭取人權，到了後蘇聯時期的俄羅斯，「他始終如一地為相同的原則奮鬥」。

柯瓦勒夫1994年曾獲俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin）指派出任政府的人權委員會主席，但他在直言不諱地抨擊俄國於車臣衝突中的殘暴干預行動後，遭到免職。

柯瓦勒夫也曾批評普亭創建的政治體制，他在2001 年7月，也就是普亭就任總統的兩個月後表示：「我們國家創立了控制式民主，試圖為內外敵人製造問題。」