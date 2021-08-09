我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

前蘇聯人權鬥士柯瓦勒夫辭世 享耆壽91歲

中央社莫斯科9日綜合外電報導
俄羅斯知名人權捍衛者、前蘇聯異議人士柯瓦勒夫（Sergei Kovalev，圖）的家人表示，柯瓦勒夫今天凌晨在睡眠中與世長辭，享耆壽91歲。Getty Images
俄羅斯知名人權捍衛者、前蘇聯異議人士柯瓦勒夫（Sergei Kovalev，圖）的家人表示，柯瓦勒夫今天凌晨在睡眠中與世長辭，享耆壽91歲。Getty Images

俄羅斯知名人權捍衛者、前蘇聯異議人士柯瓦勒夫（Sergei Kovalev）的家人表示，柯瓦勒夫今天凌晨在睡眠中與世長辭，享耆壽91歲。

柯瓦勒夫成為蘇聯民主運動領導人物之一以前，是一名生物學家。他曾因從事社運而被關進蘇聯勞改營。

蘇聯解體後，柯瓦勒夫曾強烈批評莫斯科對車臣發動戰爭，且他在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於2000年掌權時，對俄國民主倒退提出警告。

柯瓦勒夫的兒子伊凡（Ivan Kovalev）在臉書上表示，他父親在今天凌晨於睡夢中辭世。

柯瓦勒夫曾出任主席的俄羅斯人權組織「紀念碑」（Memorial）也向他致意。依據一項爭議性法律，這個組織被俄羅斯政府貼上「外國代理人」（foreign agent）的標籤。

紀念碑表示，柯瓦勒夫「不論在戰爭與和平時，在政治和日常生活中，總是忠於對人權的信念」，他自1969年以來，一直在爭取人權，到了後蘇聯時期的俄羅斯，「他始終如一地為相同的原則奮鬥」。

柯瓦勒夫1994年曾獲俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin）指派出任政府的人權委員會主席，但他在直言不諱地抨擊俄國於車臣衝突中的殘暴干預行動後，遭到免職。

柯瓦勒夫也曾批評普亭創建的政治體制，他在2001 年7月，也就是普亭就任總統的兩個月後表示：「我們國家創立了控制式民主，試圖為內外敵人製造問題。」

俄羅斯 普亭 俄國

上一則

憂中國影響力 德國基民黨籲聯美抗中

下一則

氣候峰會11月登場英國 將討論千億美元氣候援助

延伸閱讀

東奧／比爾、勒夫退出 美男籃找麥基、強森遞補出征

東奧／比爾、勒夫退出 美男籃找麥基、強森遞補出征
東奧／美男籃又有狀況 「愛神」勒夫退出代表隊

東奧／美男籃又有狀況 「愛神」勒夫退出代表隊

俄國回應英媒爆料普亭助川普2016年勝選 斥「假新聞」

俄國回應英媒爆料普亭助川普2016年勝選 斥「假新聞」
破天荒 APEC「額外進行」抗疫峰會 拜登、普亭確認參加

破天荒 APEC「額外進行」抗疫峰會 拜登、普亭確認參加

熱門新聞

英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
東京當地周三上午約5時33分，發生規模6地震。(擷自美國地質調查局網站)

東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒

2021-08-03 18:00
英國政府「緊急情況科學顧問小組」（Sage）發表報告指出，「幾乎可以確定」會出現一種使目前所有新冠疫苗失效的新冠病毒變異株。路透

英官方報告：使所有疫苗失效的變異株 幾可確定會出現

2021-08-02 07:53
隨著防疫限制放鬆，印度民眾逐漸恢復平常生活，但近來新冠肺炎單日新增確診病例數再度躍升，令人憂心第三波疫情再起。歐新社

印度疫情恐爆第三波 最怕比Delta更毒的變種

2021-08-04 09:49
哈利(左)準備為梅根(右)舉辦40歲的生日派對。路透資料照片

梅根40歲生日辦豪宅「低調」派對 向歐普拉借將籌辦

2021-08-01 07:57

超人氣

更多 >
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了
阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘：2下台1記過
控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責

控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責