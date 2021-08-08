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反健康通行證 法國23萬人示威

國際組／綜合報導
法國民眾7日在各大城市上街抗議政府推行的健康通行證措施，一名示威者在巴黎手持「解放法國」標語，抗議健康通行證侵犯民眾自由。（Getty Images）
法國民眾7日在各大城市上街抗議政府推行的健康通行證措施，一名示威者在巴黎手持「解放法國」標語，抗議健康通行證侵犯民眾自由。（Getty Images）

逾23萬法國民眾連續第4個周末在法國各地上街，抗議政府規定進入餐廳或搭乘高鐵飛機必須持健康通行證，是迄今最大規模的反健康通行證示威抗議。示威者不滿這些有如強制接種新冠疫苗的防疫規定侵蝕公民自由，義大利境內也出現類似但規模較小的示威抗議。

法國總統馬克宏大力推動的這項措施，強制規定必須持有健康通行證，證明已完整接種新冠疫苗、病毒檢驗陰性或最近染疫康復，才能從事眾多日常活動。面臨明年爭取連任壓力的馬克宏，希望藉由鼓勵全民接種疫苗防堵疫情及快速擴散的Delta變異株。

但反對人士堅稱，這些防疫規定侵蝕公民自由，而法國是高度尊重個人自由的國家。

內政部表示，約23萬7000人7日在法國各地上街抗議，超越上周末的20萬4000人。時值暑假期間，這個抗議人數多得不尋常。

巴黎有1萬7000人上街，地中海沿岸的土倫、尼斯和馬賽等城市至少3萬7000人抗議，高呼「健康通行證意味自由死亡」等口號。大部分示威都是和平進行，但在里昂，警方發射催淚彈，驅散朝封鎖線投擲物品的抗議群眾。法國內政部表示，全國各地有35人被捕，維安部隊有7人受輕傷。

法國健康通行證採逐步擴大方式，7月21日起，造訪電影院、劇院和博物館等文化場館已必須持有健康通行證。從9日起，在餐廳、咖啡廳飲食、搭乘市際大眾運輸、高鐵和國內航班也必須持有，但地鐵和郊區運輸系統則不必。另外，醫療工作人員必須於9月15日前接種疫苗，否則將面臨停職處分。

健康通行證計畫上月公布後，法國疫苗接種率大幅攀升，如今三分之二法國人已施打一劑疫苗，五成五已完整接種。

在義大利，也有數千人7日在多個城市抗議「綠色通行證」防疫措施。羅馬市中心人民廣場集結上千人，高呼「拒絕綠色通行證」和「自由」等口號，數千人在米蘭遊行，那不勒斯也有上百人反疫苗。

義大利規定，8月6日起進入電影院、博物館、室內運動場館或餐廳內用等，須持綠色通行證，證明已接種至少一劑新冠疫苗或過去六個月內染疫康復，或者先前48小時病毒檢測陰性。學校教職員及大學生須持有綠色通行證才能上學，下月起搭乘國內航班和長途列車也須持有此通行證。

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