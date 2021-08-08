希臘野火燒不盡 總理：夢魘之夏

希臘野火不受控制地延燒，今天進入第5天；艾維亞島飽受蹂躪。(美聯社)

希臘野火不受控制地延燒，今天進入第5天；第2大島艾維亞（Evia）飽受蹂躪，島上數以千計居民被迫搭船撤離，地方民眾也加入消防人員協助撲滅火勢。

路透社報導，雅典（Athens）東方的艾維亞島3日竄出火苗，很快就燒出數道火線，吞噬北部數千公頃的原始森林，也迫使數十個村落進行疏散。

中希臘大區（Central Greece）首長史班諾斯（Fanis Spanos）告訴希臘電視台Skai TV說，情勢非常困難，北部火線已從島的一邊穿越到另一邊。

希臘正歷經30多年來最嚴重熱浪 ，境內許多地方竄出野火，焚黑森林土地、摧毀家園和商店，許多動物也被燒死。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）稱之為「夢魘般的夏天」，並說政府的優先要務就是確保民眾生命安全。

在雅典郊區，強風將大火吹向Thrakomakedones鎮，當地居民受令撤離；大火所經之地，焦蔽針葉林中，隨處可見煙燻焚毀的房舍和汽車 ；雅典上空則是烏煙飄浮不散。

當地居民表示，情況真的很壞，「整個希臘都燒起來了」。

過去24小時爆發十多起火苗，規模最大的位在艾維亞島以及伯羅奔尼梭（Peloponnese）地區，包括阿卡迪亞（Arkadia）和奧運 發源地奧林匹亞（Olympia）。

鄰國土耳其也在奮力抗火，總統厄多安（Tayyip Erdogan）稱之為土國史上最嚴重的野火；今天境內仍有5處大火在延燒。